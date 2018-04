Após duas altas semanais seguidas, preço da gasolina cai para R$ 4,208

Após duas altas seguidas, o preço médio do litro da gasolina caiu para 4,208 reais no dia 14 de abril. Os dados são do levantamento semanal realizado pela Agência Nacional do Petróleo, Gás Natural e Biocombustíveis (ANP). Na semana anterior, o valor médio do litro era de 4,217 reais no país.

A maior cotação média da gasolina foi encontrada no Acre: 4,796 reais. E a menor está na Paraíba, por 3,864 reais.

O preço do litro do diesel teve redução, passando de 3,512 na primeira de abril para 3,410 reais na semana passada. O diesel mais caro está no Acre (4,278 reais por litro), enquanto o menor valor médio é o do Maranhão (3,304 reais).

Na mesma semana, o litro do etanol caiu de 3,055 reais 3,019 reais. A maior cotação foi encontrada no Rio Grande do Sul, 4,083 reais. E o valor mais baixo está em São Paulo, 2,848 reais por litro.

O preço do botijão de gás também diminuiu — de 67,01 para 66,87 reais. O botijão mais barato está na Bahia 57,93 reais. O mais caro está no Mato Grosso, por 95,13.