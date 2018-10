Após desastre ambiental, Norsk Hydro registra crescimento do lucro

O lucro da mineradora norueguesa Norsk Hydro no terceiro trimestre superou as previsões nesta quarta-feira, 24, em meio a um aumento dos preços dos metais. Porém, a empresa produtora de alumínio ainda está no escuro sobre quando a sua principal usina de alumina poderá retornar à produção total.

O lucro da empresa antes de juros e impostos (Ebit) ficou em 1,18 bilhões de reais, contra 0,8 bilhão de reais esperados pelo mercado financeiro. No terceiro trimestre de 2017, o Ebit da companhia ficou 1,06 bilhão de reais.

A empresa obteve permissões do Ibama no início deste mês para reiniciar as operações com metade da capacidade em sua refinaria de alumina Alunorte, a maior do mundo.

A retomada foi a mais recente reviravolta em uma disputa ambiental de meses com as autoridades brasileiras, depois que a fabricante de metais admitiu ter feito emissões não autorizadas de água não tratada durante chuvas severas em fevereiro.

“O mercado de alumínio está apertando, e esperamos que o mercado primário global de 2018 seja deficitário”, disse o presidente-executivo da companhia, Svein Richard Brandtzaeg, em comunicado.

“Continuamos o diálogo com as autoridades com o objetivo de retomar a produção plena na Alunorte, mas o momento permanece incerto”, acrescentou.