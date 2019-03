Após Carnaval, dólar sobe e atinge a maior cotação do ano

O dólar subiu nesta Quarta-feira de Cinzas, 6, e fechou na maior cotação deste ano. A moeda norte-americana para a venda foi negociada a 3,83 reais, com alta de 1,4% no dia. O movimento seguiu uma tendência internacional de desvalorização de moedas em relação ao dólar. Além da paralisia provocada pelo feriado do Carnaval, a instabilidade sobre o avanço da reforma da Previdência também impactou o mercado, de acordo com analistas financeiros.

“O investidor precisa de uma pista de pouso tranquila. Enquanto não derem andamento à reforma da Previdência, não veremos grandes modificações e isso pesará sobre o dólar”, afirmou Reginaldo Galhardo, gerente de câmbio da Treviso Corretora

O Ibovespa, principal índice da bolsa de valores brasileira, caiu 0,41%. O pregão se encerrou aos 94.216,87 pontos. De acordo com o economista da Necton, André Perfeito, a bolsa paulista sofreu com as consequências das postagens no twitter do presidente Jair Bolsonaro. Ele postou um vídeo com cenas obscenas do Carnaval e foi alvo de diversas críticas.

“O tweet do Bolsonaro foi muito infeliz. Ele mostrou ao mercado uma falta de foco em relação a uma pauta prioritária”, afirmou o economista, se referindo à reforma da Previdência.

O mercado se desanimou também após a divulgação do Boletim Focus nesta quarta-feira, 6, que reduziu a previsão do Produto Interno Bruto (PIB) para 2,3% em 2019. O valor projetado na semana passada por economistas do Banco Central era de 2,48%. A redução trás a impressão de que a reforma da Previdência não vai gerar tanto crescimento econômico como o esperado inicialmente, segundo Perfeito.