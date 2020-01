Após ataque iraniano a base dos EUA no Iraque, petróleo opera instável

Os contratos futuros do petróleo dispararam nesta quarta-feira, 8, após forças iranianas atacarem a base militar de Al Asad, no Iraque, usada pelas tropas da coalizão dos Estados Unidos.

Logo após as notícias do ataque, o petróleo Brent, usado como referência para as negociações, subiu mais de 4%, atingindo uma alta de sessão de 71,75 dólares por barril – o valor mais alto desde setembro. Já na manhã desta quarta-feira, 8, o barril era vendido 68,34 dólares, em queda de 0,25% por volta das 9h40 (horário de Brasília).

A preocupação internacional é saber como o conflito na região irá afetar o preço do petróleo. Desde a última sexta-feira, após um ataque aéreo autorizado pelo presidente dos EUA, Donald Trump, matar o general Qasem Soleimani em Bagdá, capital do Iraque, a cotação do barril enfrenta instabilidade.

Isso acontece porque o Iraque é o segundo maior produtor da Organização dos Países Exportadores de Petróleo (Opep), exporta cerca de 3,4 milhões de barris de petróleo bruto por dia. Caso o conflito afete a produção, o valor do petróleo subiria ainda mais, causando crises nas economias do mundo todo, devido a menor oferta do produto.