Após 17 mil dislikes, comercial do Boticário ‘vence’ ataques racistas

Uma propaganda de Dia dos Pais da marca de cosméticos O Boticário publicada na semana passada recebeu uma onda de “descurtidas” e comentários irônicos no YouTube. O motivo? O comercial – divertido – mostra uma família negra feliz celebrando a data.

As mensagens de cunho racista questionavam a ausência de brancos em uma crítica debochada à falta de “diversidade” da propaganda. “O Boticário só fabrica perfumes para afros?”, dizia um dos comentários.

Vídeo de Dia dos Pais da marca ‘O Boticário’ recebeu comentários racistas e irônicos no YouTube Vídeo de Dia dos Pais da marca ‘O Boticário’ recebeu comentários racistas e irônicos no YouTube

Diante da repercussão, a marca postou uma mensagem defendendo a campanha. “Já faz bastante tempo que trazemos representatividade e diversidade para as nossas campanhas. E temos muito orgulho disso. Mas as reações que o nosso filme gerou só mostram pra nós que temos muito trabalho a fazer. A gente acredita no respeito a todas as pessoas e deseja que, em breve, isso não seja mais motivo de desconforto pra ninguém.”

A propaganda, porém, não atraiu só os haters. A maioria dos comentários elogiou a iniciativa e, apesar do alto número de reações negativas, as reações positivas vencem de goleada: mais de 100 mil “curtidas” contra 17 mil “descurtidas”. O vídeo já foi visto mais de 6,5 milhões de vezes.