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Economia

Aportes de estrangeiros na bolsa brasileira somam R$ 18 bi em duas semanas

Estrangeiros mantêm aporte líquido de R$ 45 bilhões no acumulado de 2026

Por Felipe Erlich Materia seguir SEGUIR Materia seguir SEGUINDO 16 out 2026, 15h12
Bovespa - bolsa de valores de São Paulo
Um painel eletrônico exibe informações sobre as recentes flutuações dos índices de mercado na Bolsa de Valores B3 em São Paulo, Brasil, em 7 de abril de 2025 (Cris Faga/NurPhoto via/Getty Images)
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Os investidores estrangeiros injetaram um saldo positivo de 18,5 bilhões de reais na bolsa brasileira em outubro até o dia 14, considerando as operações com ações já listadas na B3. Naquela sessão, os aportes líquidos desse grupo alcançaram 708,2 milhões de reais, na quarta jornada consecutiva de entradas de recursos.

No acumulado de 2026, os estrangeiros mantêm um aporte líquido favorável de 45,9 bilhões de reais.

Entre os investidores individuais, houve entrada líquida de 162,9 milhões de reais na mesma sessão. Apesar do resultado diário positivo, o grupo ainda acumula retiradas de 6 bilhões de reais em outubro e de 213,1 milhões de reais em 2026.

Já os investidores institucionais registraram saídas líquidas de 802,3 milhões de reais em 14 de outubro. Com isso, o déficit da categoria chegou a 7,8 bilhões de reais no mês e a 43,3 bilhões de reais desde o início do ano.

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