Apoio de União Brasil a Garcia deve escantear Meirelles como vice em SP

O União Brasil formalizou apoio para o atual governador de São Paulo, Rodrigo Garcia (PSDB), na disputa das eleições estaduais deste ano. O acordo deve alçar o partido, resultante da fusão do PSL e do DEM, à condição de figura forte na escolha de um candidato à vice-governador na chapa do tucano. Na visão de parlamentares ligados ao União Brasil, o movimento deve afastar, por exemplo, o nome do economista Henrique Meirelles, um dos cotados para a posição.

Em entrevista a VEJA, o deputado federal Junior Bozzella (União Brasil) diz que respeita a decisão de apoiar Garcia, encabeçada pelo presidenciável Luciano Bivar, mas defende um acordo que seja bom para ambas as partes. “Na minha visão, a sobrevivência dos tucanos no Brasil passa pela eleição de São Paulo. Então, eu acho que, no cenário nacional, o PSDB deveria apoiar a candidatura do Bivar, não da Simone Tebet (MDB)”, afirma ele. “Seria uma compensação mais do que justa, pela sobrevivência do próprio PSDB.

Para ele, indicar alguém como o Meirelles como candidato a vice-governador não seria um bom acordo para o União Brasil. “Se for para indicar alguém, tem que ser alguém raiz, porque o Meirelles, com todo o respeito, não faz parte do PSL, não era do DEM, nem do União Brasil. Ou seja, [sua indicação] seria um jogo de conveniência para os tucanos somente. Qual seria o ganho do partido [União Brasil] nisso? Nenhum”, refuta. “Essa é a minha leitura, mas a decisão é do Bivar.”

Interlocutores ligados aos tucanos esperam que um nome nos moldes de Meirelles tenha condições de abocanhar parte do eleitorado liberal que, hoje, apoia a candidatura do ex-ministro da Infraestrutura, Tarcísio Gomes de Freitas (Republicanos), candidato apadrinhado pelo presidente da República, Jair Bolsonaro.

