Aplicativo do Itaú dá problema e clientes reclamam nas redes sociais

O aplicativo do Itaú está sem funcionar desde o início da manhã. Quem tenta acessar os serviços do banco pelo celular é informado que o banco está com um problema: ‘voltaremos em breve’.

Ao digitar a senha de acesso, o cliente se depara com a mensagem: “Estamos melhorando nossos serviços. Tente novamente mais tarde”.

Nas redes sociais, os usuários criticam a falha e ironizam a situação.

Oi @itau bom diaaaaaaaa. Dormiu bem amore? Agora vamo trabalhar? Nenhum aplicativo funciona. Nem pra smartphone, nem pra tablet, nem desktop. Não dá pra ser digitau assim né anjos — BRUNO ACIOLI (@bacioli) May 7, 2018

Procurando, o Itaú ainda não informou o motivo que está causando o problema.

No mês passado, uma falha do Itaú fez com que os pagamentos agendados para 10 de abril não fossem efetuados. O banco admitiu o erro e se comprometeu a pagar os encargos decorrentes do pagamento em atraso das contas afetadas.