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Apex entra em janela de R$ 78 milhões em resgates fora da proteção judicial

Pedidos de investidores em fundos regulados têm datas entre 12 de agosto e 30 de setembro; um dos veículos da Carbyne já teve resgates suspensos pelo BTG por incompatibilidade de liquidez

Por Machado da Costa Materia seguir SEGUIR Materia seguir SEGUINDO 12 ago 2026, 09h00
Fachada de vidro de um edifício moderno com o letreiro APEX Empresarial em letras prateadas, refletindo o céu azul e prédios vizinhos
Fachada de escritório da Apex Partners (Redes Sociais/Reprodução)
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A crise da Apex Partners entra nesta quarta-feira, 12, em uma nova fase. Cerca de R$ 78,2 milhões em pedidos de resgate de fundos regulados ligados à estrutura da gestora têm datas previstas entre agora e o fim de setembro, segundo documentação apresentada pelo próprio grupo à Justiça.

A cifra chama atenção porque esses recursos não estão automaticamente protegidos pela cautelar obtida pela Apex. Ao conceder a blindagem temporária às empresas do grupo, a Justiça deixou de fora o patrimônio segregado dos fundos de investimento, que continua submetido às regras próprias de cada veículo e à atuação de seus administradores fiduciários.

Isso significa que os R$ 78,2 milhões não podem ser tratados como uma dívida da holding Apex. O risco está em outro lugar: saber se os fundos conseguirão gerar a liquidez necessária para atender às solicitações conforme os respectivos regulamentos. A documentação disponível não detalha quanto do total está previsto para cada data nem quais fundos concentram os pedidos.

O teste ganha peso porque um problema de liquidez já apareceu. Na semana passada, o BTG Pactual fechou para resgates o BRM Carbyne Crédito Estruturado, fundo gerido pela Carbyne, braço de gestão de recursos da Apex. O banco justificou a medida pela incompatibilidade entre a liquidez da carteira e o volume de pedidos apresentados pelos cotistas.

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Outro fundo relevante da casa, o Carbyne Mercados Privados, mostra como o problema pode ser delicado. No fim de junho, praticamente todo o seu patrimônio estava investido em cotas de outros fundos, com parcela relevante alocada em veículos fechados e de longo prazo. O próprio regulamento impõe antecedência de 180 dias para pedidos de resgate, justamente para acomodar a baixa liquidez dos ativos.

A Apex também informou à Justiça a possibilidade de renúncia do Daycoval à administração fiduciária de um fundo relevante do grupo, sem identificar o veículo. Procurados, Apex, BTG e Daycoval foram questionados sobre a distribuição dos R$ 78,2 milhões entre os fundos, os valores previstos para as próximas datas e a situação dos pedidos de resgate.

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