Apex entra em janela de R$ 78 milhões em resgates fora da proteção judicial

A crise da Apex Partners entra nesta quarta-feira, 12, em uma nova fase. Cerca de R$ 78,2 milhões em pedidos de resgate de fundos regulados ligados à estrutura da gestora têm datas previstas entre agora e o fim de setembro, segundo documentação apresentada pelo próprio grupo à Justiça.

A cifra chama atenção porque esses recursos não estão automaticamente protegidos pela cautelar obtida pela Apex. Ao conceder a blindagem temporária às empresas do grupo, a Justiça deixou de fora o patrimônio segregado dos fundos de investimento, que continua submetido às regras próprias de cada veículo e à atuação de seus administradores fiduciários.

Isso significa que os R$ 78,2 milhões não podem ser tratados como uma dívida da holding Apex. O risco está em outro lugar: saber se os fundos conseguirão gerar a liquidez necessária para atender às solicitações conforme os respectivos regulamentos. A documentação disponível não detalha quanto do total está previsto para cada data nem quais fundos concentram os pedidos.

O teste ganha peso porque um problema de liquidez já apareceu. Na semana passada, o BTG Pactual fechou para resgates o BRM Carbyne Crédito Estruturado, fundo gerido pela Carbyne, braço de gestão de recursos da Apex. O banco justificou a medida pela incompatibilidade entre a liquidez da carteira e o volume de pedidos apresentados pelos cotistas.

Continua após a publicidade

Outro fundo relevante da casa, o Carbyne Mercados Privados, mostra como o problema pode ser delicado. No fim de junho, praticamente todo o seu patrimônio estava investido em cotas de outros fundos, com parcela relevante alocada em veículos fechados e de longo prazo. O próprio regulamento impõe antecedência de 180 dias para pedidos de resgate, justamente para acomodar a baixa liquidez dos ativos.

A Apex também informou à Justiça a possibilidade de renúncia do Daycoval à administração fiduciária de um fundo relevante do grupo, sem identificar o veículo. Procurados, Apex, BTG e Daycoval foram questionados sobre a distribuição dos R$ 78,2 milhões entre os fundos, os valores previstos para as próximas datas e a situação dos pedidos de resgate.