Apesar de alta nesta sexta, bolsa fecha terceira semana em queda

O Ibovespa, principal índice da bolsa brasileira, fechou em leve alta de 0,16% nesta sexta-feira, 26, aos 102.818 pontos, influenciado pelo PIB dos Estados Unidos e por expectativas com decisões sobre a taxa de juros na semana que vem. No entanto, o índice fechou a semana com queda acumulada de 0,6% – a terceira consecutiva no vermelho. Já o dólar comercial fechou a sessão com retração de 0,2% nesta sexta, cotado aos 3,77 reais na venda.

Sem calendário da reforma da Previdência, os mercados continuam refletindo o cenário externo e mostrando uma tendência de realização de lucros durante o mês. Nesta sexta, os investidores ficaram animados com o Produto Interno Bruto (PIB) dos Estados Unidos. Apesar da desaceleração no segundo trimestre, o crescimento de 2,1% ficou acima do esperado.

Além disso, existe uma expectativa geral pela decisão sobre a taxa de juros pelo Federal Reserve (Fed, o Banco Central dos EUA). A decisão sai no dia 31 de julho, mesmo dia da reunião do Comitê de Política Monetária (Copom), no Brasil. A expectativa dos investidores é por corte em ambos os países. Na quinta-feira, o Banco Central Europeu (BCE) desanimou os investidores por atrasar mais uma vez a redução de juros no bloco.

No cenário interno, houve otimismo com a divulgação pelo Tesouro Nacional nesta sexta de que o primeiro semestre do ano foi o de menor déficit primário em quatro anos, com resultado negativo de 28,9 bilhões de reais. Apesar disso, a queda nas ações da Petrobras, que tem grande impacto no índice, seguraram uma alta mais vertiginosa do Ibovespa. A estatal anunciou uma produção de petróleo e gás natural no primeiro semestre abaixo do registrado no mesmo período de 2018 e também revisou sua meta para 2019. O papel preferencial da empresa foi o mais negociado na sessão desta sexta. As ações tiveram queda de 2,79%, vendidas a 26,14 reais.

(Com Reuters)