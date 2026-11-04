Apenas 27% dos brasileiros se dizem financeiramente confortáveis, mostra Ipsos

A parcela dos brasileiros que considera sua situação financeira confortável ou razoável caiu de 33% para 27% em um ano, segundo pesquisa da Ipsos divulgada em novembro.

Outros 34% dizem enfrentar dificuldades para administrar as contas, e a mesma proporção afirma conseguir apenas equilibrar o orçamento.

O levantamento ouviu 23 mil pessoas em 33 países. No Brasil, foram cerca de mil entrevistados. A pesquisa mede a percepção dos participantes sobre as próprias finanças, não a renda, o endividamento ou a capacidade de pagamento das famílias.

No conjunto dos países pesquisados, 38% se consideram confortáveis ou em situação razoável, ante 27% que relatam dificuldades.

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Na América Latina, a proporção de pessoas com dificuldades chega a 60% na Argentina, 56% no Chile, 42% no Peru e 41% no México e na Colômbia. No Brasil, o índice é de 34%.

A percepção de aperto ocorre em um cenário de alta recente dos preços. O IPCA subiu 0,82% em setembro, e a inflação acumulada em 12 meses chegou a 4,58%.

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O grupo de alimentação e bebidas avançou 0,83% no mês. Esses indicadores medem a variação dos preços, enquanto a pesquisa da Ipsos registra expectativas e avaliações dos entrevistados.

Brasileiros esperam alta de preços e despesas

Para os próximos seis meses, 55% dos brasileiros esperam gastar mais com alimentação.

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Outros 51% preveem aumento das despesas com compras domésticas e o mesmo percentual espera pagar mais por energia e serviços essenciais, como gás e eletricidade.

As expectativas para os próximos 12 meses também são de pressão sobre o orçamento: 61% acreditam que os juros vão subir, 57% esperam aceleração da inflação e 55% preveem aumento dos impostos.

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Ao mesmo tempo, 38% dizem esperar melhora do padrão de vida, ante 20% que projetam piora.

Sobre as causas da alta do custo de vida no Brasil, 72% citam as políticas do governo nacional.

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Guerras e conflitos internacionais aparecem em seguida, mencionados por 70%, e a situação da economia global, por 69%. Na média dos 33 países, conflitos e suas consequências são apontados por 76% dos entrevistados.