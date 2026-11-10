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Apagão mundial em 17 de novembro é boato? Entenda

Publicações misturam episódio de Os Simpsons, teste de alertas nos Estados Unidos e orientação da Defesa Civil sobre kits de emergência

Por Ligia Moraes Materia seguir SEGUIR Materia seguir SEGUINDO 10 nov 2026, 10h45 | Atualizado em 10 nov 2026, 12h10
Paquistaneses jogam xadrez durante apagão, em rua na cidade de Rawalpindi
No Brasil, a recomendação para que famílias mantenham suprimentos suficientes para 72 horas também foi incorporada ao boato (Farooq Naeem/AFP/VEJA)
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Não há evidências de que um apagão mundial esteja previsto para 17 de novembro de 2026. Publicações que circulam nas redes sociais associam acontecimentos sem relação comprovada entre si para sustentar a previsão de uma interrupção global de energia e comunicações. O boato já foi desmentido por organizações de checagem.

A narrativa mistura um episódio de Os Simpsons, um teste de emergência programado nos Estados Unidos e recomendações da Defesa Civil brasileira para a preparação de kits com suprimentos. Nenhuma dessas iniciativas anuncia um colapso mundial no fornecimento de eletricidade. 

O que acontecerá em 17 de novembro

A Agência Federal de Gestão de Emergências dos Estados Unidos (Fema), em coordenação com a Comissão Federal de Comunicações (FCC), realizará um teste nacional do Sistema de Alerta de Emergência, conhecido pela sigla EAS. O exercício está marcado para as 14h20 do horário do leste americano, equivalentes às 16h20 de Brasília. 

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O sistema distribui avisos por emissoras de rádio, televisão e serviços de transmissão por cabo e satélite. Durante o teste, a programação poderá ser interrompida brevemente para a divulgação de uma mensagem de exercício, com duração prevista de aproximadamente um minuto. Não está programado um desligamento da rede elétrica. 

A Fema esclarece que os alertas enviados diretamente aos celulares não fazem parte deste teste. Se houver uma emergência real ou condições meteorológicas que impeçam sua realização, a data alternativa será 3 de dezembro.

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Como Os Simpsons entraram na história

As publicações também recorrem ao episódio It’s a Blunderful Life, da 35ª temporada de Os Simpsons, exibido originalmente em 2023. Na trama, a cidade fictícia de Springfield enfrenta uma interrupção de energia.

A associação com uma previsão para 2026 foi construída nas redes sociais. A checagem do Aos Fatos identificou que os conteúdos utilizam uma página do diário de Lisa Simpson com referência a 17 de novembro, mas o episódio não menciona um apagão mundial naquele ano.

Kit de emergência não indica desastre iminente

No Brasil, a recomendação para que famílias mantenham suprimentos suficientes para 72 horas também foi incorporada ao boato. A orientação, porém, é preventiva e busca preparar os moradores para situações em que desastres dificultem o acesso ao socorro ou interrompam serviços localmente.

“Calma! Falar de kit de emergência não é sinal de perigo, é sinal de que prevenir faz parte da rotina”, publicou a Defesa Civil Nacional em esclarecimento nas redes sociais. 

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O Ministério da Integração e do Desenvolvimento Regional informou que a recomendação não está relacionada a um alerta nacional, à previsão de interrupção generalizada dos serviços públicos ou à falta de abastecimento. 

Entre os itens recomendados estão água potável, alimentos não perecíveis, medicamentos, documentos pessoais e produtos de higiene. A preparação deve considerar as necessidades de cada família e ser acompanhada das orientações das autoridades locais.

De onde veio a história dos 90 dias

Outra versão do rumor associa o suposto apagão a uma iniciativa militar americana chamada Fortress. O programa inclui o objetivo de ampliar a autonomia de instalações militares para manter operações essenciais durante crises, inclusive com acesso a eletricidade, água, combustível e comunicações.

A meta de preparação para até 90 dias foi transformada, nas publicações enganosas, em uma previsão de que a população ficaria sem energia pelo mesmo período. O programa diz respeito à capacidade de funcionamento das bases militares e não anuncia um corte de fornecimento para a população civil.

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