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Economia

Aos 96 anos, Warren Buffett deixa liderança do conselho da Berkshire; saiba quem vai assumir

Após deixar o cargo de CEO no início do ano, investidor passa a presidente emérito do conselho; conglomerado é avaliado em cerca de US$ 1 trilhão

Por Felipe Erlich Materia seguir SEGUIR Materia seguir SEGUINDO 18 set 2026, 10h27 | Atualizado em 18 set 2026, 10h39
Warren Buffett: aos 95 anos, a mesma filosofia que o tornou um dos mais bem-sucedidos e admirados investidores do mundo atual
O lendário investidor Warren Buffett (Dennis Van Tine/STAR MAX/AP/Imageplus)
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Warren Buffett deixou nesta sexta-feira, 18, a presidência do conselho de administração da Berkshire Hathaway, encerrando mais uma etapa de sua longa trajetória à frente do conglomerado. Aos 96 anos, o investidor passa a ocupar o posto de presidente emérito. Para comandar o conselho, a empresa escolheu seu filho, Howard Buffett, que integra o colegiado desde 1993. A mudança acontece nove meses depois de Buffett ter passado a posição de CEO para Greg Abel, executivo que o acompanhou durante décadas. A primeira sinalização pública sobre a sucessão havia ocorrido em maio de 2025, quando Buffett revelou que pretendia deixar a chefia executiva da Berkshire — decisão que surpreendeu investidores e analistas.

A transição encerra um período em que Buffett e a Berkshire se tornaram praticamente indissociáveis. Quando ele assumiu o controle, a empresa era uma companhia têxtil em dificuldades. Ao longo das décadas seguintes, foi transformada em um grupo com valor de mercado de aproximadamente 1,03 trilhão de dólares (5,29 trilhões de reais). O conglomerado reúne negócios de diferentes setores, entre eles a seguradora Geico, a companhia ferroviária BNSF, a Berkshire Hathaway Energy, a rede de sorveterias Dairy Queen, a fabricante de roupas Fruit of the Loom e a empresa de brinquedos de pelúcia Squishmallows. A Berkshire é a única companhia do setor financeiro a fazer parte do grupo de empresas com valor de mercado acima de 1 trilhão de dólares, segmento no qual predominam gigantes de tecnologia.

A influência de Buffett, contudo, não ficou restrita à Berkshire. Seus princípios de investimento — como privilegiar horizontes longos e manter disciplina na aplicação do capital — ajudaram a moldar a atuação de investidores e executivos por gerações. As assembleias anuais da Berkshire ganharam dimensão própria no calendário dos investidores. Os encontros passaram a atrair acionistas interessados não apenas nos negócios da companhia, mas também nas avaliações de Buffett sobre a economia e o ambiente empresarial.

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O posto agora ocupado por Buffett tem caráter honorário e costuma ser concedido a antigos presidentes de conselho ou fundadores como forma de reconhecer sua contribuição à empresa e seu legado. Howard Buffett, que agora assume a presidência do conselho, é presidente e CEO da Howard G. Buffett Foundation, organização sem fins lucrativos que atua em temas relacionados à segurança alimentar global e à redução de conflitos. Antes de assumir o novo posto na Berkshire, Howard também acumulou experiência em conselhos de empresas públicas e privadas. Entre as companhias das quais participou estão Agro Tech, Archer-Daniels-Midland, ConAgra Foods e Coca-Cola.

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A nova configuração da Berkshire ocorre em um momento de resultados robustos. Em agosto, a companhia informou ter reduzido parte de sua grande reserva de caixa no segundo trimestre, direcionando bilhões de dólares para a compra de ações da Alphabet e para a recompra de seus próprios papéis. No período, o lucro operacional alcançou 12,98 bilhões de dólares, avanço de 16% em relação ao mesmo trimestre do ano anterior e acima das projeções dos analistas. Já o lucro líquido foi de 25,67 bilhões de dólares, mais do dobro do registrado um ano antes.

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