Ao vivo: Senado vota PEC do fim da escala 6×1

O Plenário do Senado começou há pouco a apreciação da Proposta de Emenda à Constituição (PEC) que trata sobre o fim da escala 6×1. A votação em primeiro turno está prevista para esta quarta-feira, 14, após a fase de discussão. A votação em segundo turno também pode acontecer ainda hoje. Para isso, o requerimento de calendário especial apresentado pela senadora Teresa Leitão (PT-PE) precisa ser aprovado pelo Plenário do Senado.

No Senado, a PEC havia recebido 36 emendas até esta terça-feira, todas rejeitadas pelo relator, senador Omar Aziz (PSD-AM). A tentativa do governo é aprovar o mesmo texto da Câmara dos Deputados para que a PEC siga para promulgação antes do segundo turno.

A PEC 221/2019 reduz a jornada máxima de trabalho semanal de 44 para 40 horas. A proposta estabelece um limite de oito horas diárias, com possibilidade de compensação de horários e de redução da jornada por meio de acordo ou convenção coletiva de trabalho. O texto também prevê repouso semanal remunerado de dois dias, um deles preferencialmente aos domingos, sem redução salarial.

A redução da jornada e a ampliação do repouso semanal remunerado se aplicam aos contratos vigentes, sem qualquer redução salarial — nominal, proporcional ou de outra natureza. A regra também vale para os pisos salariais.

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A transição ocorreria em duas etapas: dois meses após a publicação da emenda, a jornada máxima seria reduzida para 42 horas semanais; um ano e dois meses depois, passaria a 40 horas. Durante esse período, acordos ou convenções coletivas poderiam ampliar a jornada diária para acomodar as 42 horas semanais, desde que fossem mantidos os dois dias de repouso.

Convenções coletivas também poderiam estabelecer formas de compensação do repouso, desde que a média mensal garantisse dois dias de folga por semana, com pelo menos um dia a cada sete. Uma lei ordinária poderá prever regimes diferenciados de jornada e repouso, respeitados os limites constitucionais.

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Cláusulas de acordos coletivos incompatíveis com as novas regras perderiam a validade dois meses após a publicação da emenda. A entrada em vigor da mudança não implicaria redução proporcional das jornadas já fixadas em até 40 horas semanais. Uma lei complementar futura poderá estabelecer regras de transição para microempreendedores individuais (MEIs), microempresas e pequenas empresas, condicionadas à manutenção do nível de emprego.

Regras especiais

As novas regras sobre duração e controle da jornada não se aplicam a empregados com diploma de nível superior que recebam ao menos 2,5 vezes o teto do Regime Geral de Previdência Social (RGPS), salvo por liberalidade do empregador ou previsão em acordo coletivo. As regras de repouso, porém, permanecem válidas. As mudanças também não se aplicam aos servidores públicos de nenhum dos Poderes da União, dos estados, do Distrito Federal e dos municípios. Caberá à Justiça do Trabalho julgar eventuais disputas sobre o tema.

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Nos contratos vigentes da administração pública que envolvam mão de obra, inclusive concessões de serviços e obras, a redução da jornada só será aplicada após aditamento contratual, a ser formalizado em até um ano, para preservar o equilíbrio econômico-financeiro. Já o segundo dia de repouso independe de aditamento e passa a valer dois meses após a publicação da emenda. Os trabalhadores alocados nesses contratos terão a jornada reduzida na data do aditamento ou, no limite, ao fim de um ano, com garantia de irredutibilidade salarial.

(Com informações da Agência Senado)