O Senado Federal retoma nesta quarta-feira, 23, a votação de dois destaques de bancada da reforma da Previdência, que são necessários para a conclusão da tramitação da matéria, para que assim possa ir a tramitação. Na véspera, o texto-base foi aprovado por 60 votos favoráveis contra 19 contrários. Na pauta estão duas propostas de alteração, as duas falam sobre aposentadoria especial: a proposta do PT é sobre o direito de trabalhadores expostos a periculosidade, como vigilantes, poderem pleitear o benefício com regras mais brandas. Já o outro destaque, da Rede, prevê retirada de idade mínima como uma das exigências para a aposentadoria especial.

Para que os destaques sejam rejeitados, são necessários pelo menos 49 votos “sim” à proposta. O “sim”, neste caso, indica que o senador é contrário à proposta e favorável ao texto-base.

Após a conclusão da votação, a reforma da Previdência precisa ser promulgada pelo Congresso Nacional para começar a valer. A sessão deve ser convocada após a volta do presidente Jair Bolsonaro da viagem à Ásia e ao Oriente Médio.

Veja ao vivo a votação dos destaques da reforma da Previdência:

11:39 – Com a aprovação da reforma, Bolsa tem mais um dia de alta

Na manhã desta quarta-feira, o Ibovespa operava em alta de 0,32%, aos 107.771 pontos, repercutindo a aprovação da reforma, após a alta de 1,3% na véspera. O dólar comercial opera em queda de 0,22%, vendido a 4,06 reais.

11:33 – “Governo não é insensível”, diz Flávio Bolsonaro

O senador Flávio Bolsonaro (PSL-RJ), filho do presidente, disse que o acordo construído para a aprovação do destaque do PT para tirar a proibição da aposentadoria especial para quem trabalha sob periculosidade mostra que o governo Bolsonaro “não é insensível”. “Esse momento histórico que estamos vivendo e colocando nossas digitais na virada de página que é a aprovação da nova Previdência. Esse destaque mostra como o governo Bolsonaro consegue aliar responsabilidade de ser duro, eficiente, forte, tomando medidas necessárias por mais amargas. Mas na hora de construir o acordo vê o lado da humanidade e sensibilidade para construir acordos como esse”. Segundo o senador, o projeto de lei a ser enviado dará segurança jurídica e ajudará aqueles que “de verdade” precisam da aposentadoria especial.

11:23 – Álvaro Dias cobra a PEC sobre o pedágio

O líder do Podemos, senador Álvaro Dias (Podemos-PR), disse que espera que o governo cumpra os compromissos assumidos para a aprovação da reforma da Previdência. No primeiro turno, o Podemos retirou um destaque que previa tirar pedágio das regras de transição da aposentadoria sob a promessa de uma PEC autônoma (independente da PEC paralela) para regulamentar os pedágios da transição. “Espero que assim como projeto de lei das aposentadorias, essa PEC seja enviada. Nós estamos de olho e vamos cobrar os compromissos assumidos”.

11:15 – Projeto regulamentará atividades especiais

Durante a orientação das bancadas, o senador Esperidião Amim (PP-SC), responsável por relatar o projeto das aposentadorias especiais que englobará os trabalhadores que recebem periculosidade, público atingido pelo destaque do PT. Segundo ele, além dos vigilantes, também será vista a situação de mineiros de subsolos, trabalhadores expostos ao amianto e metalúrgico. Ele negou entretanto, que se trate de regulamentar a aposentadoria por categorias, mas sim das atividades de risco “físico, psíquico, biológico, químico e tudo que haja risco ao trabalhador’. “Se o projeto for apenas razoável já é um ganho, porque tiraremos a insegurança jurídica dessa situação”.

11:04 – Painel para votação do destaque é aberto

Para que o destaque seja aprovado, os senadores precisam votar “não”, que representa alteração no texto-base. A proposta tira do texto a proibição que trabalhadores que recebem periculosidade que pleiteiem a aposentadoria especial, que tem regras diferentes para a aposentadoria de quem está exposto à risco a saúde.

11:01 – Alteração desidrata reforma em R$ 23 bilhões

De acordo com a liderança do MDB, houve concessão do governo já que a alteração não faz voltar o texto para a Câmara dos Deputados. A alteração, entretanto, desidrata a economia em 23 bilhões de reais em dez anos. Com isso, o impacto total da reforma fica em 777 bilhões de reais em dez anos. Apesar do acordo anunciado, os senadores ainda votarão o destaque do PT.

10:55 – Líderes acatam destaque do PT sobre periculosidade

Segundo o líder da Rede, Randolfe Rodrigues (Rede-AP), após acordo de líderes, o destaque do PT será acatado pelo plenário, retirando do projeto a proibição de periculosidade para pedir a aposentadoria especial. Além disso, será enviado um projeto de lei do Senado, de relatoria do senador Esperidião Amim (PP-SC) para regulamentar as regras de aposentadoria especial para estes trabalhadores. Em contrapartida, a Rede retira seu outro destaque sobre idade mínima da aposentadoria especial

10:52- Sessão é aberta

Alcolumbre abriu a ordem do dia após reunião de líderes. Neste momento, o senador Randolfe Rodrigues (Rede-AP), fala na tribuna sobre acordo construído em relação aos destaques.

10:51 – Para presidente do Senado, destaque do PT não faz texto voltar à Câmara

Um dos grandes temores do destaque do PT sobre periculosidade é que a alteração, caso aprovada, mude o mérito da proposta e a faça voltar para a Câmara dos Deputados. Entretanto, o presidente do Senado, Davi Alcolumbre (DEM-AP) afirma que a mudança não faz com que o texto volte, já que é supressiva. Alcolumbre, afirmou que usará o parecer dos técnicos para tentar acordo para derrubar a proposta de alteração. “Nem volta para a Câmara nem está retirando direito. Não existe esse direito hoje em lugar nenhum”. (Com Estadão Conteúdo)

10:51 – Governo busca acordo antes da votação

A sessão marcada para 9h, foi aberta às 9:12, porém sem a presença do presidente da Casa, Davi Alcolumbre (DEM-AP). Isso porque, nessa manhã, ainda tenta-se construir um acordo com os líderes para que o destaque seja rejeitado. Segundo a liderança do governo na casa, o destaque desidrata o texto em 23 bilhões de reais em uma década. Na véspera, o governo chegou a oferecer um projeto de lei sobre o assunto ao PT para que retirasse o destaque.

10:51 – Alcolumbre encerrou a sessão ontem com painel aberto

Durante a votação do destaque do PT sobre a periculosidade, o MDB pediu uma consultoria aos técnicos do Senado e consultou a mesa. Nesse momento, o presidente da casa, Davi Alcolumbre (DEM-AP), disse que o quórum estava baixo, com apenas 31 votos e que iria cancelar a votação e convocar para esta quarta-feira, 23. Entretanto, enquanto os parlamentares argumentavam sobre a proposta, mais sete senadores votaram. Nesta manhã, o senador Jorge Kajuru (Cidadania-GO) classificou o movimento como “uma manobra muito feia”, já que o painel indicava derrota do governo.

10:51 – Congresso já rejeitou dois destaques

Na véspera, após a aprovação do texto-base, o Senado rejeitou duas propostas de alteração ao texto: uma no PDT, que previa retirar todas as regras de transição e uma do PROS, que queria a manutenção da contagem de tempo especial em comum, o chamado tempo fictício. Havia um outro destaque apresentado, do Cidadania, mas foi retirado após acordo com o governo. A emenda, que pretende estender a garantia de benefício mínimo vinculado ao salário mínimo para servidores públicos ficou de ser avaliada na PEC Paralela.