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Economia

AO VIVO: Ibovespa desaba após circuit breaker e dólar dispara a R$ 5,60 com vitória de Lula

Botão do pânico foi utilizado nos primeiros minutos do pregão e pode ser acionado novamente a qualquer momento

Bruno AndradePor Bruno Andrade Materia seguir SEGUIR Materia seguir SEGUINDO 26 out 2026, 09h42 | Atualizado em 26 out 2026, 11h07
Bolsa de valores
The main index of the São Paulo stock market closed in the red on 31 October 2017 , with investors remaining cautious about concerns about the advance of the government's reform agenda and also attentive to the corporate news. Cielo's shares were strong and led the positive end after a quarterly result, while Itaú Unibanco was among the biggest negative pressures. According to preliminary data, the Ibovespa fell 0.47 percent, to 74,447 points, accumulating slight high of 0.2 percent in the month. The financial turnaround of the trading session amounted to 8.5 billion reais. (Photo by Cris Faga/NurPhoto via Getty Images) (Cris Faga/NurPhoto/Getty Images)
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AO VIVO: Ibovespa desaba após circuit breaker e dólar dispara a R$ 5,60 com vitória de Lula Priorize VEJA no Google

Os mercados financeiros abrem estressados nesta segunda-feira, 26, após a reeleição do presidente da República Luiz Inácio Lula da Silva no dia anterior. Por volta das 10h50, o Ibovespa recua 16,7% aos 170.849,31 pontos ainda no fim dos leilões. Mais cedo, a B3 acionou o circuit breaker após o índice recuar 10%, o dólar disparava 12,65%, aos 5,60 reais.

A turbulência ocorre após investidores terem precificado a vitória de Flávio Bolsonaro, mas Lula entregou uma virada histórica.  Ontem, com 99,9% das urnas apuradas, Lula tinha 51,77% dos votos válidos, enquanto o senador Flávio Bolsonaro (PL) conquistou 48,23% dos votos. Em números absolutos, o petista recebeu 64,17 milhões de votos, cerca de 4,4 milhões a mais que o rival bolsonarista.

Em seus discursos, Lula disse que vai governar para todos os 215 milhões de brasileiros e agradeceu aos seus eleitores. Já o derrotado Flávio Bolsonaro afirmou que o resultado era inaceitável e que vai pedir a anulação da eleição. Segundo ele, o adiamento de duas horas da votação, solicitado pelas duas campanhas (PT e PL), influenciou o resultado. Por isso, analistas estimam um pregão turbulento para essa segunda-feira.

Nos primeiros 10 minutos do pregão, o Ibovespa recuou 10% e a B3 acionou o primeiro circuit breaker. O pregão foi reestabelecido por volta das 10h40. No entanto, o Ibovespa recua 16,7%, o que é um indicativo que o um novo circuit breaker pode ser acionado a qualquer momento. Isso porque quando o índice cai 15% uma nova pausa nas negociações deve ser acionada por 1 hora. Se atingir 20% de baixa, a B3 pode suspender a negociação por um período a ser definido, com comunicação ao mercado. Veja a cobertura em tempo real.

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11h06 – Tesouro cancela leilões de títulos públicos

O Tesouro Nacional cancelou os leilões de títulos públicos prefixados e atrelados à inflação previstos para esta semana, em meio à forte volatilidade dos mercados após a reeleição de Lula. A suspensão evita a emissão de títulos prefixados e indexados à inflação em meio à disparada das taxas. Além disso, a decisão não afeta diretamente as negociações do Tesouro Direto.

10h50 – Ibovespa cai 16,7% ao fim dos leilões

O Ibovespa opera em queda de 16,7% ainda no fim dos leilões. O índice era aos 170.849,31 pontos. Pelas regras da B3, se essa queda for confirmada com o fim dos leilões, a Bolsa teria um segundo circuit breaker que geraria uma pausa de 1 hora nas negociações.

10h37 – BTG diz que empresas de comodities serão favorecidas no governo Lula

Analistas do BTG Pactual disseram em relatório enviado aos clientes nesta segunda-feira, 26,  que o governo Lula tende a entregar um real desvalorizado em relação ao dólar. Segundo os analistas, isso favorece empresas do setor de commodities, pois as mesmas trabalham com exportação.

Segundo os analistas, as perspectivas são positivas para exportadoras do setor de commodities metálicas (Gerdau, Suzano e Vale), do segmento de petróleo e gás (PRIO), do agronegócio (SLC, 3Tentos e SMTO) e do setor industrial (WEG e Embraer).

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“Empresas com balanços sólidos — caracterizados por baixa alavancagem ou posição de caixa líquida positiva — e que atuam em setores defensivos também devem apresentar um desempenho relativamente bom”, dizem Carlos Sequeira, Osni Carfi e Leonardo Correa, que assinam o relatório do BTG.

10h10 – Negociação na B3 é suspensa por circuit breaker

Por volta das 10h10, a B3 acionou o circuit breaker após o Ibovespa recuar 10% ainda durante os leilões. Segundo a B3, a negociação de ativos no mercado à vista foi suspensa por 30 minutos. Vale lembrar que se o mercado reabrir após a pausa de 30 minutos e a queda for de 10% para 15%, a interrupção passa a ser de 1 hora. Se atingir 20% de baixa, a B3 pode suspender a negociação por um período a ser definido, com comunicação ao mercado.

10h02 – Equipe econômica de Lula negocia PEC para permitir bloqueios maiores de recursos do Orçamento

A equipe econômica do presidente Lula negocia uma Proposta de Emenda à Constituição (PEC) com possibilidade de bloquear maiores de recursos do Orçamento para atingir a meta fiscal. A proposta inclui superávit superior aos 18,6 bilhões de reais previstos para 2027, revisão de despesas obrigatórias e redução do crédito subsidiado. As informações são do jornal Folha de S. Paulo. Segundo o jornal, o Ministério da Fazenda tem como cotados Gabriel Galípolo, Dario Durigan, Camilo Santana, Renan Filho e Rafael Fonteles. A decisão caberá a Lula.

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10h – JPMorgan reduz recomendação para o real após vitória de Lula

O JPMorgan reduziu sua recomendação para o real e para os juros brasileiros de overweight (equivalente a compra) para marketweight após a vitória do presidente Lula.  Banco avalia que é pouco provável que a política econômica sofra alterações significativas e acredita que um circuit breaker pode ser acionado na bolsa hoje.

9h55 – Dólar amplia alta para 12%

O dólar ampliou sua alta para 12% após a primeira hora de negociação. Por volta das 9h55, o dólar saltava 12,62%, aos 5,60 reais.

8h01 – As ações que podem blindar seu patrimônio

Analistas do mercado financeiro preveem um pregão turbulento, com possibilidade de até três circuit breakers nesta segunda-feira, 26, após a vitória do presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) no segundo turno das eleições. Segundo as projeções de analistas, o Ibovespa pode chegar a 164 mil pontos. Veja quais ações podem valer a pena comprar com a queda de hoje nesta reportagem.

7h26 – ETF do Ibovespa derrete 26% após vitória de Lula no 2° turno

O EWZ, principal Exchange Traded Fund (ETF) que representa as ações brasileiras nos Estados Unidos, derrete cerca de 26% no pré-mercado desta segunda-feira, 26. A queda acontece após a reeleição do presidente da República Luiz Inácio Lula da Silva (PT) no segundo turno. Por volta das 7h30, o EWZ derretia 26,74%, aos 31,20 pontos. As ADRs da Petrobras despencavam 23,55%, aos 20,00 dólares.

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