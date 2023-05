AO VIVO: Câmara debate destaques ao texto após aprovação do arcabouço

A Câmara dos Deputados aprovou em votação na noite desta terça-feira, 23, o novo arcabouço fiscal, encaminhado pelo governo Lula para substituir o teto de gastos. O Projeto de Lei, cujo regime de urgência foi aprovado na semana passada, passou com 372 votos contra 108. A votação, agendada para quarta-feira, foi adiantada pelo presidente da Casa, Arthur Lira, após acordo entre os líderes parlamentares.

Os deputados analisam agora destaques que propõem mudanças ao texto

Um pedido do Novo para retirar a análise do projeto da pauta foi derrotado por 342 votos contra 105 antes ainda da votação principal. Os deputados analisaram o relatório de Cláudio Cajado (PP-BA). A proposta era considerada prioritária para o governo Lula e contou com o empenho do ministro da Fazenda, Fernando Haddad, para angariar apoio no Congresso.

A manutenção do Fundeb, o fundo de desenvolvimento da educação básica, dentro das regras do arcabouço foi alvo de críticas de deputados da base governista durante as discussões. Já a oposição mostrou insatisfação com a decisão de Lira de pautar a votação para esta terça e afirmou que não houve debate suficiente sobre a matéria.

Continua após a publicidade

Siga