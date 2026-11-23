A Câmara dos Deputados deve votar na noite desta segunda-feira, 23, o projeto de ajuste fiscal do governo Luiz Inácio Lula da Silva (PT). A proposta, que teve votação finalizada pelo Senado na quarta-feira, 18, reúne medidas para reduzir benefícios tributários, rever despesas e modificar regras orçamentárias. O relator na Câmara, deputado Mauro Benevides Filho (União-CE), apresentou parecer favorável à manutenção integral do texto, sem alterações.

A votação é acompanhada de perto pelo governo, que espera abrir espaço de até 56 bilhões de reais no Orçamento de 2027. Para aprovar um projeto de lei complementar, são necessários ao menos 257 votos favoráveis entre os 513 deputados.

A votação foi precedida pela análise de um requerimento de urgência, apreciado pela Câmara nesta segunda-feira. A aprovação do pedido — que teve 318 votos favoráveis e 135 contrários — acelerou a tramitação do projeto e dispensou sua passagem pelas comissões temáticas da Casa. Com isso, a proposta pôde ser levada diretamente ao plenário, onde os deputados passaram a analisar o mérito do pacote de ajuste fiscal.

Os desafios do governo Lula 4

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O que prevê o projeto de ajuste fiscal?

Entre os principais pontos estão a restrição à compensação tributária cruzada, mecanismo que permite às empresas utilizar créditos de um tributo para quitar débitos de outro, e a redução linear de determinados benefícios fiscais. A proposta também estabelece mudanças em regras orçamentárias e medidas para conter o crescimento das despesas públicas.

O governo estima que o conjunto de medidas poderá gerar uma economia de até 56 bilhões de reais em 2027. O relator, porém, afirmou que o impacto pode chegar a 78 bilhões de reais, acima das estimativas anteriores, de 59 bilhões a 60 bilhões de reais.

Por que o texto enfrenta resistência?

Apesar do apoio de parte da base governista, a proposta provocou manifestações de resistência entre aliados de Lula. O projeto foi aprovado no Senado, mas a tramitação expôs divergências sobre os efeitos das medidas, especialmente em relação à compensação de créditos tributários.

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Uma nota técnica da Consultoria de Orçamento da Câmara, elaborada a pedido do próprio relator, também levantou dúvidas sobre o impacto efetivo das medidas. O documento questiona se a economia anunciada pelo governo será alcançada integralmente e aponta que parte dos resultados depende de mecanismos cuja efetividade ainda precisa ser demonstrada.

O que mudou durante a tramitação no Senado?

Os senadores rejeitaram três dos quatro destaques apresentados ao projeto. A principal alteração aprovada tratou dos repasses da União a estados e municípios previstos pela Lei Kandir: o valor anual, que seria reduzido de 4 bilhões para 1 bilhão de reais, foi elevado para 2 bilhões de reais até 2030.

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O texto também manteve a regra segundo a qual a nova legislação não cria obrigações futuras para a União que possam prejudicar benefícios já concedidos com base nas normas atuais. Na Câmara, Mauro Benevides Filho decidiu preservar a versão aprovada pelos senadores.

A votação desta segunda-feira é mais uma etapa da tentativa do governo de reorganizar as contas públicas para 2027. Lula afirmou que a proposta não representa uma reforma fiscal, mas um ajuste orçamentário, e disse que não pretende promover cortes em programas sociais.

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