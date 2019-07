O plenário da Câmara dos Deputados está em seu quarto dia consecutivo de votação da reforma da Previdência. Os parlamentares devem concluir a votação dos destaques e a tentativa é aprovar o texto em segundo turno ainda nesta semana, para evitar que a análise fique para agosto, após o recesso parlamentar.

A missão, no entanto, tem várias fases. Após a conclusão da votação dos destaques, o texto precisa passar pela ratificação da comissão especial para que possa voltar ao plenário. Depois disso, o presidente da Câmara, Rodrigo Maia (DEM-RJ) deve colocar em votação um requerimento para a quebra do intrínseco, isto é, dispensa do prazo regimental de cinco sessões entre o primeiro e segundo turno da votação para que a matéria possa ser apreciada.

Para ser aprovada em segundo turno e poder seguir para o Senado, é necessário que o texto seja novamente aprovado por três quintos dos parlamentares – 308 votos de 531 parlamentares. Na última terça-feira, o texto-base passou em primeiro turno por 379 votos a favor e 131 contra.

Acompanhe ao vivo a votação da reforma da Previdência:

12:31 – 320 deputados estão presente à sessão

O quórum para votação dos destaques da reforma da Previdência ainda é baixo. No início da tarde desta sexta-feira, haviam 320 deputados com presença registrada. Para a aprovação de destaques, são necessários 308 votos favoráveis.

12:30 – Presidente da Câmara admite que segundo turno pode ficar para agosto

O presidente da Câmara dos Deputados, Rodrigo Maia (DEM-RJ), disse nesta sexta-feira, 12, que irá trabalhar para votar nesta sexta os destaques que faltam para a conclusão do primeiro turno de votação da reforma da Previdência no plenário da Casa. Já o segundo turno poderá ficar até mesmo para agosto, admitiu. “O importante é terminar o primeiro turno hoje”, afirmou Maia, nesta manhã, ao chegar ao Congresso. “Depois disso vamos ver se o quórum se mantém para sábado, semana que vem ou agosto”, completou. (Com Estadão Conteúdo)

12:20 – Maia abre sessão; oposição coloca requerimento para retirar de pauta

A Câmara voltou a analisar os destaques por volta do meio-dia; A primeira deliberação será de um requerimento da oposição para tirar a reforma da Previdência de pauta. A cada abertura de sessão, é possível a apresentação deste requerimento, como mecanismo de obstrução da votação

11:36 – Destaques aprovados na quinta tiram 45 bilhões de reais do texto

Membros da equipe econômica que acompanharam a votação de quinta-feira avaliaram o impacto fiscal dos destaques aprovados em cerca de 45 bilhões de reais em 10 anos. Oficialmente, o Ministério da Economia diz que só divulgará o impacto fiscal oficialmente após a conclusão da votação em segundo turno.

11:00 – Professores podem ter novas regras para se aposentar

Um destaque do PDT prevê uma regra de transição nova para professores. Pelo texto da comissão especial, aprovado pelo plenário na terça-feira, professores que estão na ativa podem pedir o benefício aos 58 anos (homens) e 55 (mulheres) pagando 100% do tempo que falta para se aposentar como pedágio. A proposta sugere redução de 55 anos para os homens e 52 anos para mulheres, com o pedágio de 100%. Para quem não entrou no mercado ou optar por não pagar o pedágio, a regra geral prevê idade mínima de 60 anos para os homens e 57 para as mulheres.

09:31 – Sessão foi suspensa por falta de quórum

Aberta às 09:31, a sessão foi suspensa. Haviam apenas 61 deputados na Câmara e apenas 18 na sessão. A expectativa é que a votação seja retomada no início da tarde, ainda sem horário definido. Na véspera, a sessão se estendeu até as 2h da madrugada desta sexta-feira. Foram votados oito destaques e, desses, três foram aprovados.