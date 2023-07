AO VIVO: Câmara dos Deputados vota a PEC da reforma tributária

A Câmara dos Deputados vota, na noite desta quinta-feira, 6, a Proposta de Emenda à Constituição (PEC 45/19) que trata da reforma tributária. Para ser aprovada, a medida precisa receber dois terços dos votos dos 513 deputados, ou seja, 308, em dois turnos. O texto foi colocado em votação após longa negociação entre governadores, prefeitos e líderes partidários e grande articulação do presidente da Casa, Arthur Lira, e de membros do governo, principalmente do ministro da Fazenda, Fernando Haddad.

Antes da votação, o relator da proposta, deputado Aguinaldo Ribeiro (PP-PB), apresentou seu novo parecer com as alterações no texto feitas depois das negociações ao longo desta quinta. Assim, a PEC que será analisada chegou à sua terceira versão. Depois disso, o PL apresentou um requerimento para adiar a votação, que foi rejeitado por 357 a 133.

Em pronunciamento na tribuna, Lira faz pronunciamento ressaltou que a urgência da votação é do Brasil e que esperava um resultado consagrador. “O momento é histórico, não nos deixemos levar por críticas infundadas. Quando o país quer olhar para frente, surgem vozes ligadas ao passado. Não nos deixemos levar por radicalismo político. As eleições já ocorreram, os vitoriosos que somos nós estamos aqui. Reforma tributária não será joguete político. Reforma tributária não é barganha política, não é pauta de governo. É pauta de Estado”, disse o chefe da Câmara.

