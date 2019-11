AO VIVO Black Friday 2019: siga descontos e o plantão de fraudes

O comércio brasileiro se mobiliza neste 29 de novembro para mais uma edição da Black Friday, a aguardada sexta-feira de descontos que ganha dimensões cada vez maiores no país.

Com altas expectativas – apenas o comércio eletrônico espera movimentar 3,1 bilhões de reais -, diferentes varejistas prometem descontos imperdíveis ao longo do dia.

Siga em tempo real todas as boas oportunidades de compras e fuja da “Black Fraude“, com balanços e informações sobre os golpes que podem gerar dor de cabeça aos consumidores.

Siga ao vivo as novidades da Black Friday 2019:

0h – Black Friday nos palcos

As atrações da Black Friday 2019 não ficam só nas prateleiras. Grandes varejistas investiram em shows ao vivo com celebridades para chamar a atenção sobre suas ofertas. Durante o fim da noite de quinta e parte da madrugada, a Magazine Luiza transmite no canal a cabo Multiwhow o Black das Blacks, com apresentação de Luciano Huck e performances de Pablo Vittar, Léo Santana, Ludmilla, Simone & Simaria e outros. A apresentação pode ser acompanhada aqui. com anúncios de ofertas entre uma atração e outra.

A Americanas adotou a mesma receita e realiza o Show da Black Friday, com duração de cinco horas ao longo desta madrugada. Felipe Neto comanda o evento, que terá atrações musicais a cargo do canal Kondzilla, com atrações como Kevinho e MC Kekel. Diversos canais de Youtube mostram o evento ao vivo, como Nostalgia, Desimpedidos, Eu Fico Loko e Diva Depressão. O canal Kondzilla transmite o evento aqui.