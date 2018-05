Ao vivo: 6º dia da greve dos caminhoneiros contra preços dos combustíveis

Iniciada na última segunda-feira, a greve dos caminhoneiros chegou ao 6º dia neste sábado, 26, com ainda 387 pontos bloqueados em estradas de todo o país. Desde que o presidente Michel Temer (MDB) anunciou que as forças nacionais de segurança seriam engajadas nos desbloqueios, 132 pontos já foram liberados. A ação foi autorizada pelo ministro Alexandre de Moraes, do Supremo Tribunal Federal (STF), que permitiu o uso da Polícia Rodoviária Federal (PRF), da Força Nacional e das polícias militares dos estados. O presidente da Associação Brasileira de Caminhoneiros (Abcam), José Fonseca Lopes, recomendou que a categoria suspenda as interdições.

Acompanhe as últimas notícias sobre a greve dos caminhoneiros e a falta de combustível:

12:29 – Governo multará donos de transportadoras paradas em R$ 100 mil por hora

O ministro-chefe da Secretaria de Governo, Carlos Marun (MDB), anunciou no começo da tarde deste sábado, 26, que o Executivo tem “convicção” de que há locaute na greve dos caminhoneiros e passará a multar os empresários de transportadoras paradas em 100.000 reais por hora.

Proibido pela legislação trabalhista, “locaute” é quando o setor empresarial articula e promove uma paralisação interessado em beneficiar seus próprios interesses. A medida foi autorizada em liminar concedida pelo ministro Alexandre de Moraes, do Supremo Tribunal Federal (STF).

12:02 – Após reunião com Temer, ministro fala sobre medidas contra grevistas.

O ministro-chefe da Secretaria de Governo, Carlos Marun (MDB), faz, neste momento, pronunciamento sobre as novas medidas do governo para encerrar a greve dos caminhoneiros. Empresários suspeitos de locaute serão convocados a prestar depoimento. Donos de transportadoras que não desobstruírem vias serão multados em 100.000 reais por hora. Caminhoneiros que transportarem insumos de saúde e estiverem parados também.

Caminhoneiros continuam com mobilizações em rodovias de todo o Brasil neste sábado, 26, no sexto dia de protestos. Ainda há 387 pontos bloqueados e 132 foram liberados. Muitas manifestações seguem pelo acostamento das estradas. Na sexta-feira, o presidente Michel Temer acionou as forças de segurança nacionais para desbloquear rodovias.

O decreto, publicado no Diário Oficial da União, autoriza o emprego das Forças Armadas no contexto da Garantia da Lei e da Ordem (GLO) até o dia 4 de junho.

10:51 – Cantor Leo Chaves diz que greve dos caminhoneiros é uma “revolução”



O cantor Leo Chaves publicou um vídeo em sua conta no Instagram, que soma 746 000 seguidores, para manifestar apoio aos grevistas caminhoneiros. O sertanejo é parte da dupla Victor & Leo, ao lado do irmão. Ele encara a greve atual como uma “revolução”. “Precisa revolucionar. A revolução acontece na sociedade. Não adianta pensar que no poder público vai ter revolução, não vai acontecer.”

10:33 – Falta combustível em onze aeroportos neste sábado, diz Infraero

A Infraero informou que são onze os aeroportos sob sua administração com falta de querosene de aviação na manhã deste sábado, 26. É um reflexo da greve dos caminhoneiros, que chegou ao sexto dia com bloqueios de estradas pelo país.

Os aeroportos não estão fechados, podem receber pousos e fazer decolagens, mas a orientação para as companhias aéreas é que, ao pousar em algum desses terminais, é preciso que a aeronave tenha combustível suficiente para a próxima etapa de voo.

09:54 – Temer se reúne com ministros e comandantes militares

Desde as 9h, se reúne no Palácio do Planalto um comitê formado por ministros do governo federal, comandantes civis e militares. O presidente Michel Temer (MDB) chegou por volta das 9h30. O tema da reunião é a avaliação do Decreto de Garantia da Lei e da Ordem (GLO), que permitiu às forças federais de segurança atuar na desobstrução de estradas pelo país. O Palácio do Planalto deve divulgar um balanço após a reunião.

09:35 – Saiba como será o funcionamento de serviços essenciais na capital paulista



Comerciantes e consumidores ainda sentem os efeitos da paralisação na manhã deste sábado. Gerson Souza, de 45 anos, há um ano trabalha como manobrista em um estacionamento da Avenida Paulista, e diz que nunca viu falta de movimento assim.

Dos 110 carros que costumam parar no local às sextas-feiras, só metade usou o estacionamento na sexta-feira. “Hoje deve estar ainda pior, a gente conversa com os poucos clientes que chegam e eles dizem que não vão ter mais combustível para chegar”, ressaltou. Funcionários de três outros estacionamentos da região dizem que o movimento caiu entre 40% e 60%, por conta da greve dos caminhoneiros.

09:23 – Comitê de emergência de São Paulo se reúne na manhã deste sábado

O Comitê de Gerenciamento de Crise, criado pelo prefeito de São Paulo, Bruno Covas (PSDB), para monitorar a situação de emergência na capital paulista, se reúne na manhã deste sábado. O Comitê é composto pelo prefeito, pelo chefe de gabinete, Sérgio Avelleda, pelo procurador-geral do município, Guilherme Bueno de Camargo, pelo chefe da assessoria militar, Coronel Walter Nyakas Júnior, e os secretários Júlio Semeghini (Governo), Rubens Rizek (Justiça), Caio Megale (Fazenda), Coronel José Roberto Oliveira (Segurança Urbana) e Fábio Santos (Comunicação).

Com o desabastecimento de combustível, a Prefeitura informou que apenas 40% da frota de ônibus circularia neste sábado na cidade. O estado de emergência, decretado por Covas na sexta-feira, permite que a cidade faça compras sem licitação nem previsão orçamentária. Dessa forma, São Paulo adquiriu, de uma distribuidora, 240.000 litros de combustível, que permitiram a manutenção da frota de ônibus e a retomada da coleta de lixo.

09:08 – Crise dos combustíveis pode custar R$ 27 bilhões ao governo

O custo fiscal da crise de combustíveis provocada pela paralisação dos caminhoneiros já chega a R$ 13,4 bilhões e pode subir para R$ 26,9 bilhões se o Congresso Nacional reduzir a zero a alíquota do PIS/Cofins sobre o diesel. Depois do acordo com os caminhoneiros, a equipe econômica tenta evitar um aumento da perda de arrecadação com a desoneração do PIS/Cofins, que já foi aprovada pelos deputados.

08:43 – Oferta de combustível levará dias para se normalizar



As bases e terminais das distribuidoras de combustíveis estão prontas para retomar o abastecimento ao mercado tão logo as vias sejam liberadas pelos caminhoneiros em greve e a segurança das operações esteja garantida, afirmou em nota nesta sexta-feira, 25, a Plural, associação que representa as distribuidoras.

“O abastecimento pleno do mercado, no entanto, é um processo que ainda levará alguns dias para ser normalizado. Bases de Caxias, Suape, Betim, Canoas e São Caetano estão saindo com as carretas escoltadas”, afirmou.

08:37 – Interrupções na Régis Bittencourt

Segundo a Artéris, concessionária que administra a rodovia Régis Bittencourt, em São Paulo, são seis os pontos de manifestação dos caminhoneiros na manhã deste sábado.

Bom dia! PERMANECE OS PONTOS DE MANIFESTAÇÃO; – Km 67 Norte (Quatro Barras/PR) – Km 278 Sul (Embu das Artes/SP) – Km 279 Norte (Embu das Artes/SP) – Km 280 Sul (Embu das Artes/SP) – Km 385 Sul (Miracatu/SP) – Km 477 Norte e Sul (Jacupiranga/SP)

08:30 – Aeroporto de Brasília segue sem combustível

Em nota, a Inframérica, administradora do Aeroporto de Brasília, informa que, até as 7h da manhã deste sábado, 26, nenhum caminhão de combustível havia conseguido chegar para abastecer as reservas. Até o momento, completa a Inframérica, já foram cancelados quarenta voos, 31 de chegada e nove de partida.