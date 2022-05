Ao lado de Musk, Bolsonaro aproveita para defender liberdade no Twitter

O presidente Jair Bolsonaro aproveitou o encontro com o bilionário Elon Musk para defender da liberdade de expressão nas redes sociais, em especial o Twitter. Bolsonaro afirmou que ele está torcendo para que o empresário conclua a compra da rede social e assim concretize sua intenção de trazer de volta à rede o ex-presidente Donald Trump, banido permanentemente logo após a invasão do Capitólio, sede do Congresso americano em Washington, em 6 de janeiro de 2021. Na ocasião, o Twitter citou “o risco de mais incitação à violência” em sua decisão.

Em março de 2020, Bolsonaro teve duas postagens de sua conta oficial do Twitter apagadas por violação de regras da rede. Na ocasião, a empresa legou que os conteúdos divulgados pelo presidente iam “contra informações de saúde pública orientadas por fontes oficiais e possam colocar as pessoas em maior risco de transmitir Covid-19.” Na época, quando o número de infecções avançava em escala geométrica no país, o presidente provocava aglomerações em seus passeios pelo país e posicionava contra o isolamento social, defendido por autoridades de saúde do mundo inteiro.

Depois de uma agressiva investida para compra da rede social por 44 bilhões de dólares em abril, Musk anunciou na sexta-feira passada, 13 de maio, a suspensão temporária do acordo. Segundo ele, apesar da suspensão, ele segue comprometido com a aquisição. O bilionário impôs como condição para a conclusão do negócio a confirmação do número de usuários com contas de spam ou falsas na rede.