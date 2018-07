Anvisa proíbe venda de gel de arnica, sebo de carneiro e creme Doutorzinho

A Agência Nacional de Vigilância Sanitária (Anvisa) proibiu a venda, produção e distribuição de vários cremes fabricados pela empresa Cristóvão Silvestre dos Santos, que adota o nome comercial Cri Cosméticos. Os cosméticos proibidos são o Gel Suavizante de Arnica, Gel Tarja Preta, Sebo de Carneiro Extra e Doutorzinho.

Segundo a Anvisa, a empresa não possui autorização para funcionamento. Portanto, seus produtos não possuem registro junto ao órgão.

De acordo com a resolução publicada na semana passada, todos os produtos à venda devem ser apreendidos e retirados do mercado. Existem no mercado vários cremes vendidos com os mesmos nomes desses barrados pela Anvisa, todos com a promessa de reduzir dores musculares, entre outras.

Nenhum representante da empresa, sediada em Arapiraca (AL), foi encontrado para comentar o caso.