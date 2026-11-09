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Anvisa nega à Eli Lilly certificação de fábrica chinesa de insumos do Mounjaro

Decisão envolve fornecedora de tirzepatida e de substância utilizada em outro medicamento contra a obesidade; agência aponta documentação insuficiente

Por Machado da Costa Materia seguir SEGUIR Materia seguir SEGUINDO 9 nov 2026, 11h15
Mounjaro
Canetas de Mounjaro (Getty Images/Reprodução)
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Anvisa nega à Eli Lilly certificação de fábrica chinesa de insumos do Mounjaro Priorize VEJA no Google

A Agência Nacional de Vigilância Sanitária (Anvisa) negou um pedido da farmacêutica americana Eli Lilly para certificar uma fábrica chinesa de insumos utilizados na produção de medicamentos contra diabetes e obesidade, incluindo a tirzepatida, princípio ativo do Mounjaro. A decisão foi publicada nesta segunda-feira, 9, no Diário Oficial da União.

O pedido envolvia a Taixing Syntheall Pharmaceutical, localizada na província de Jiangsu, na China, e abrangia etapas de síntese química da tirzepatida e da orforgliprona, substância desenvolvida pela Lilly para o tratamento da obesidade e do diabetes. A certificação permitiria comprovar o atendimento das exigências brasileiras de boas práticas de fabricação naquela unidade industrial.

Segundo a Anvisa, a documentação apresentada não permite comprovar que a fábrica atende aos requisitos técnicos necessários à comercialização dos insumos. A decisão está formalizada na Resolução 4.357, assinada em 5 de novembro, e se fundamenta nas regras estabelecidas pela agência para a certificação de fabricantes internacionais.

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O indeferimento não significa que a Anvisa tenha identificado problemas na qualidade dos medicamentos já comercializados pela Lilly no Brasil. Tampouco determina a suspensão das vendas do Mounjaro. A restrição diz respeito especificamente à certificação da unidade chinesa e aos processos industriais incluídos no pedido.

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A decisão ocorre em meio à expansão da demanda por medicamentos contra a obesidade. Na semana passada, a própria Anvisa concedeu certificação de boas práticas a outra fábrica chinesa, a Changzhou Syntheall Pharmaceutical, para a produção de orforgliprona. A aprovação mostra que os processos de certificação são individualizados por estabelecimento e pelas atividades autorizadas.

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O episódio acrescenta uma exigência regulatória à estratégia de produção da Lilly, embora não seja possível determinar, apenas com a resolução, se haverá impacto sobre os volumes de fabricação ou o abastecimento do mercado brasileiro.

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