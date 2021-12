Anúncio de estímulos à economia da China é um bom sinal para o Brasil?

Enquanto os principais bancos centrais do mundo, a exemplo do Federal Reserve, dos Estados Unidos, discutem reduzir os estímulos monetários, o premiê chinês, Li Keqiang, afirmou nesta segunda-feira, 13, que aumentará os estímulos para que a China possa “atingir metas econômicas anuais significativas”. A declaração ocorre em meio à crise imobiliária que atinge o país por meio principalmente da falência da Evergrande e da mudança de diretrizes do governo, que freou a especulação excessiva, por meio de alavancagem, das empresas de real estate.

As afirmações ocorreram em reunião virtual com o presidente do Grupo Banco Mundial, David Malpass, na qual Li Keqiang afirmou que a China se comprometerá com mais estímulos fiscais que garantam a estabilidade econômica neste ano. De acordo com agência de notícias estatal Xinhua, Li Keqiang afirmou que “a China aumentará os serviços financeiros inclusivos para ajudar as entidades do mercado, particularmente micro, pequenas e médias empresas e empresas familiares, e aumentará a resiliência e a confiança da economia chinesa”, disse ele. Além disso, endossou que “as ações salvaguardariam a estabilidade macroeconômica e implementariam políticas fiscais proativas para precisão e sustentabilidade” e que “políticas monetárias prudentes devem ser flexíveis e adequadas, e a liquidez deve estar em um nível razoável e amplo”.

Sob um primeiro olhar, as medidas são positivas, afinal as ações e os estímulos do governo chinês ajudarão o país a crescer em um momento em que enfrenta desafios no setor imobiliário, responsável por pelo menos 26% do crescimento do PIB do país. Sob um olhar mais profundo, no entanto, esses estímulos e, principalmente, o seu anúncio, são uma evidência de que a situação da China mudou e que a perspectiva de crescimento do país não é a mesma do passado.

Para o ano que vem, os economistas preveem que o país crescerá 5%, um dos menores números em décadas. “Eu não acho que teremos um crescimento estelar da China do ano que vem, nem uma demanda tão alta por minério de ferro como aconteceu em 2020. Isso é ruim para o Brasil, veja o que está ocorrendo com as nossas empresas exportadoras de minério de ferro”, diz Roberto Dumas, professor de economia chinesa do Insper.

Por um lado, as exportações brasileiras de commodities de metais para a China podem ser prejudicadas no ano que vem, afinal não há indicativos de que o país incentivará a área de infraestrutura e imobiliária tendo em vista que estes ativos já estão subvalorizados no país. “Não tem cabimento impulsionar os ativos imobiliários neste momento e nem fazer novos elefantes brancos e cidades-fantasma, a China está tentando ligar outro motor. Os estímulos que eles podem dar é de política fiscal, dar dinheiro para a população, ou política monetária, por meio da redução dos juros ou da reserva compulsória”, diz ele.

Por outro, no entanto, as exportações de commodities agrícolas, principais itens da balança comercial brasileira, sobem com a perspectiva de incentivo ao consumo da população, um dos novos pilares do crescimento chinês. Com a urbanização e o aumento do poder aquisitivo da população chinesa, a demanda pelo consumo de carne aumenta, o que indiretamente impulsiona a compra de grãos brasileiros usados na ração destes animais.

Roberto Attuch, CEO da Ohmresearch, está otimista com o país em 2022. “A China é o mercado que estamos mais otimistas a partir do ano que vem, porque o governo já resolveu grande parte dos problemas da bolha imobiliária e da diminuição da poluição neste ano. Acreditamos que a partir de março, depois das Olimpíadas de Inverno, a produção de aço vai começar a crescer”, diz ele, que projeta uma alta do PIB de 5,5% em 2022. “Além disso, há eleições em outubro e novembro e geralmente a taxa de crescimento dá um salto em ano de eleições”, diz ele.

Na semana passada, o governo chinês concluiu a Conferência de Trabalho Econômico Central anual, na qual direciona os pilares e as diretrizes da economia do país. Sobre o evento, o premiê chinês afirmou que o “o trabalho econômico da China no próximo ano priorizará a estabilidade enquanto busca o progresso”, ou seja, “a China priorizará o crescimento, coordenando o crescimento econômico estável, ao mesmo tempo em que arquiva o ajuste estrutural e promove reformas”. Na prática, isso significa que a perspectiva do PIB pode não ser tão grande quanto o do passado, mas ele existirá e até ocupará posições de destaque quanto comparado com as perspectivas dos PIBs de outras nações.