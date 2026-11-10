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Anthropic mira avaliação de US$ 1,4 tri em IPO que põe boom da IA à prova

Dona do Claude quer captar até US$ 64 bilhões na oferta de ações e busca mais US$ 26 bilhões de gigantes de tecnologia

Por Ernesto Neves Materia seguir SEGUIR Materia seguir SEGUINDO 10 nov 2026, 13h05 | Atualizado em 10 nov 2026, 13h12
Homem de óculos e camisa azul, sorrindo, gesticula com a mão direita levantada e a esquerda aberta, em um palco com fundo branco e logotipos TechCrunch Disrupt
Dario Amodei, cofundador e CEO da Anthropic, empresa responsável pelo chatbot Claude e uma das principais concorrentes da OpenAI no mercado de inteligência artificial (Getty/Getty Images)
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A Anthropic quer chegar à bolsa avaliada em até US$ 1,4 trilhão, cerca de R$ 7,8 trilhões pela cotação de 10 de novembro.

A empresa que desenvolve o Claude propôs vender 825 milhões de ações por US$ 70 a US$ 78 cada, numa operação que pode movimentar até US$ 64,4 bilhões.

O prospecto enviado à SEC, a comissão de valores mobiliários dos Estados Unidos, dá início a uma das maiores ofertas de ações já planejadas.

O valor projetado supera em cerca de 45% a avaliação de US$ 965 bilhões obtida pela companhia em uma rodada privada em maio.

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O cálculo de até US$ 1,4 trilhão considera também ações que poderão ser emitidas no futuro para funcionários e outros titulares de opções. Sem essa diluição, a avaliação seria menor: cerca de US$ 1 trilhão, segundo a Reuters.

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A oferta pública é apenas uma parte da captação.

Em uma operação privada paralela, Google, Nvidia, AMD, Broadcom, Micron, Microsoft e TSMC se comprometeram a comprar US$ 26 bilhões em ações da Anthropic ao mesmo preço da oferta.

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Se os bancos coordenadores exercerem a opção de comprar mais ações, a operação combinada pode se aproximar de US$ 100 bilhões, antes de despesas. Parte das ações vendidas na oferta pertence a acionistas atuais, então esse dinheiro não irá para o caixa da empresa.

A empresa tenta convencer investidores de que o crescimento da inteligência artificial pode sustentar avaliações bilionárias.

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Sua receita nos nove primeiros meses de 2026 chegou a US$ 33,2 bilhões, ante US$ 2,5 bilhões no mesmo período do ano anterior.

A Anthropic informou ainda que, em outubro, seu ritmo anualizado de receita atingiu US$ 81 bilhões.

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Esse indicador projeta para um ano o ritmo de vendas observado, mas não representa receita já realizada nem garante que a empresa manterá esse nível.

A expansão, porém, exige gastos elevados com chips e infraestrutura de computação. No terceiro trimestre, a Anthropic registrou prejuízo operacional de US$ 567 milhões, embora sua margem operacional ajustada tenha sido positiva.

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O prospecto também aponta prejuízo líquido acumulado de US$ 104 bilhões nos nove meses até setembro, número inflado por ajustes contábeis no valor de notas conversíveis e outros instrumentos financeiros; US$ 94,3 bilhões vieram dessas variações de valor, não apenas de despesas operacionais.

O IPO será acompanhado de perto por investidores porque testa se a demanda por inteligência artificial continuará justificando os investimentos feitos por empresas de tecnologia e fundos.

A cautela aumentou após uma onda de vendas de ações do setor e questionamentos sobre os custos de construir data centers e garantir energia e capacidade computacional.

Para o Brasil, a escala da operação ajuda a dimensionar a disputa global por capital, chips, serviços de nuvem e energia que sustenta o avanço da IA.

O país também tenta atrair investimentos em data centers, mas concorre por empresas e recursos num mercado em que poucos grupos estão dispostos a comprometer dezenas de bilhões de dólares.

A Anthropic iniciará nesta terça-feira uma rodada de reuniões com investidores para apresentar a oferta. O preço final das ações será definido após esses encontros; a listagem pode ocorrer já na próxima semana,

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