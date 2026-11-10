Anthropic mira avaliação de US$ 1,4 tri em IPO que põe boom da IA à prova

A Anthropic quer chegar à bolsa avaliada em até US$ 1,4 trilhão, cerca de R$ 7,8 trilhões pela cotação de 10 de novembro.

A empresa que desenvolve o Claude propôs vender 825 milhões de ações por US$ 70 a US$ 78 cada, numa operação que pode movimentar até US$ 64,4 bilhões.

O prospecto enviado à SEC, a comissão de valores mobiliários dos Estados Unidos, dá início a uma das maiores ofertas de ações já planejadas.

O valor projetado supera em cerca de 45% a avaliação de US$ 965 bilhões obtida pela companhia em uma rodada privada em maio.

O cálculo de até US$ 1,4 trilhão considera também ações que poderão ser emitidas no futuro para funcionários e outros titulares de opções. Sem essa diluição, a avaliação seria menor: cerca de US$ 1 trilhão, segundo a Reuters.

Continua após a publicidade

A oferta pública é apenas uma parte da captação.

Em uma operação privada paralela, Google, Nvidia, AMD, Broadcom, Micron, Microsoft e TSMC se comprometeram a comprar US$ 26 bilhões em ações da Anthropic ao mesmo preço da oferta.

Continua após a publicidade

Se os bancos coordenadores exercerem a opção de comprar mais ações, a operação combinada pode se aproximar de US$ 100 bilhões, antes de despesas. Parte das ações vendidas na oferta pertence a acionistas atuais, então esse dinheiro não irá para o caixa da empresa.

A empresa tenta convencer investidores de que o crescimento da inteligência artificial pode sustentar avaliações bilionárias.

Continua após a publicidade

Sua receita nos nove primeiros meses de 2026 chegou a US$ 33,2 bilhões, ante US$ 2,5 bilhões no mesmo período do ano anterior.

A Anthropic informou ainda que, em outubro, seu ritmo anualizado de receita atingiu US$ 81 bilhões.

Continua após a publicidade

Esse indicador projeta para um ano o ritmo de vendas observado, mas não representa receita já realizada nem garante que a empresa manterá esse nível.

A expansão, porém, exige gastos elevados com chips e infraestrutura de computação. No terceiro trimestre, a Anthropic registrou prejuízo operacional de US$ 567 milhões, embora sua margem operacional ajustada tenha sido positiva.

Continua após a publicidade

O prospecto também aponta prejuízo líquido acumulado de US$ 104 bilhões nos nove meses até setembro, número inflado por ajustes contábeis no valor de notas conversíveis e outros instrumentos financeiros; US$ 94,3 bilhões vieram dessas variações de valor, não apenas de despesas operacionais.

O IPO será acompanhado de perto por investidores porque testa se a demanda por inteligência artificial continuará justificando os investimentos feitos por empresas de tecnologia e fundos.

A cautela aumentou após uma onda de vendas de ações do setor e questionamentos sobre os custos de construir data centers e garantir energia e capacidade computacional.

Para o Brasil, a escala da operação ajuda a dimensionar a disputa global por capital, chips, serviços de nuvem e energia que sustenta o avanço da IA.

O país também tenta atrair investimentos em data centers, mas concorre por empresas e recursos num mercado em que poucos grupos estão dispostos a comprometer dezenas de bilhões de dólares.

A Anthropic iniciará nesta terça-feira uma rodada de reuniões com investidores para apresentar a oferta. O preço final das ações será definido após esses encontros; a listagem pode ocorrer já na próxima semana,