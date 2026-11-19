A Anthropic, uma das principais empresas de inteligência artificial do mundo, estreia nesta quinta-feira, 19, na bolsa brasileira.

A B3 passa a negociar certificados de ações da companhia americana, responsável pelo assistente virtual Claude, por aproximadamente 60 reais.

A novidade permite que investidores brasileiros tenham acesso à empresa diretamente pelas corretoras nacionais, sem precisar abrir conta no exterior ou comprar dólares.

O lançamento ocorre no mesmo dia em que a Anthropic abre seu capital na Nasdaq, nos Estados Unidos, em uma operação que movimentou 81,3 bilhões de dólares, a maior oferta inicial de ações da história.

Os certificados serão negociados pelo código ANTH34 e terão uma proporção de oito unidades para cada ação da empresa americana.

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Como os papéis foram precificados em 83 dólares na Nasdaq, o equivalente a aproximadamente 482 reais na cotação de quarta-feira, cada certificado brasileiro terá um preço de referência próximo de 60 reais.

O valor, porém, poderá variar ao longo do pregão, acompanhando as oscilações das ações nos Estados Unidos e da taxa de câmbio.

Conhecidos como BDRs, sigla em inglês para *Brazilian Depositary Receipts*, esses certificados representam ações de empresas estrangeiras e são negociados em reais na bolsa brasileira.

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Na prática, funcionam como uma maneira de investir em companhias internacionais sem realizar operações diretamente no exterior. A B3 já oferece produtos semelhantes de empresas como Apple, Microsoft, Amazon, Nvidia, Meta e Tesla.

A chegada da Anthropic amplia esse mercado em um momento de forte interesse dos investidores pela inteligência artificial.

Fundada em 2021 por ex-integrantes da OpenAI, criadora do ChatGPT, a empresa se tornou uma das principais concorrentes no desenvolvimento de sistemas capazes de produzir textos, analisar documentos, escrever programas de computador e executar tarefas complexas.

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Seu principal produto é o Claude, utilizado tanto por consumidores quanto por empresas.

A companhia também ganhou espaço com o Claude Code, ferramenta voltada à programação que permite automatizar atividades antes realizadas por desenvolvedores de software.

O crescimento desses serviços ajudou a transformar a Anthropic, em apenas cinco anos, em uma das empresas de tecnologia mais valiosas do mundo.

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A abertura de capital nos Estados Unidos dimensiona essa expansão. A Anthropic vendeu 980 milhões de ações a 83 dólares cada, acima da faixa inicialmente prevista, de 70 a 78 dólares.

A operação avaliou a companhia em aproximadamente 1,5 trilhão de dólares, considerando também participações que poderão ser convertidas em ações. O resultado superou o recorde estabelecido pela SpaceX, de Elon Musk, em junho deste ano.

O IPO, sigla em inglês para oferta pública inicial de ações, marca a entrada de uma empresa no mercado acionário.

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Até então, a Anthropic financiava sua expansão principalmente com recursos de investidores privados e grandes grupos de tecnologia.

Com a estreia na Nasdaq, passa a negociar suas ações publicamente, ampliando as possibilidades de captação de recursos para sustentar o crescimento.

A necessidade de financiamento é um dos aspectos centrais do negócio. Desenvolver sistemas avançados de inteligência artificial exige investimentos bilionários em centros de dados, processadores e energia elétrica.

A Anthropic mantém acordos de infraestrutura com gigantes como Amazon e Google e assumiu compromissos de longo prazo para ampliar sua capacidade de processamento.

Apesar do crescimento acelerado das receitas, a companhia ainda enfrenta o desafio de tornar suas operações consistentemente lucrativas. O setor de inteligência artificial atravessa um período de forte competição, com empresas investindo somas cada vez maiores para desenvolver modelos mais sofisticados e conquistar clientes corporativos.

É nesse cenário que a estreia na bolsa brasileira ganha relevância.

O BDR permite ao investidor participar do desempenho financeiro da Anthropic, mas também o expõe às incertezas de um mercado em rápida transformação.

O preço do certificado depende tanto da valorização das ações americanas quanto da cotação do dólar. Uma queda dos papéis na Nasdaq ou uma desvalorização da moeda americana pode reduzir o valor do investimento em reais.

Para comprar o ANTH34, basta ter conta em uma corretora habilitada a operar na B3, procurar o código na plataforma de investimentos e enviar uma ordem de compra. O procedimento é semelhante ao utilizado para negociar ações de empresas brasileiras.

A divisão de cada ação americana em oito certificados reduz o desembolso necessário para começar a investir, mas não diminui os riscos associados à companhia.

Empresas de tecnologia em fase de expansão costumam apresentar oscilações expressivas na Bolsa, especialmente quando suas avaliações dependem de expectativas elevadas de crescimento futuro.

A estreia da Anthropic também representa um teste para o mercado de inteligência artificial.

O desempenho de suas ações poderá indicar até que ponto os investidores continuam dispostos a financiar os gastos bilionários necessários para desenvolver a tecnologia.

Para a B3, o lançamento amplia o acesso dos brasileiros a esse mercado, aproximando os investidores locais de uma das disputas empresariais mais importantes da atualidade.