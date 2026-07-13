Anthropic dispara para valor de US$ 1,2 trilhão e supera OpenAI antes do IPO

A corrida por investimentos em inteligência artificial ganhou um novo capítulo.

A Anthropic, desenvolvedora do chatbot Claude e uma das principais rivais da OpenAI, passou a ser avaliada em US$ 1,2 trilhão (cerca de R$ 6,6 trilhões) no mercado secundário de ações privadas, tornando-se a empresa mais cobiçada por investidores antes mesmo de estrear na bolsa.

A nova avaliação representa uma alta de cerca de 550% em apenas um ano e coloca a companhia acima da OpenAI nas negociações privadas, segundo dados de plataformas especializadas no mercado secundário de participações em startups.

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O movimento ocorre poucos meses após a Anthropic protocolar seu pedido de oferta pública inicial (IPO), previsto para os próximos meses.

Avaliação dispara com escassez de ações

Diferentemente das empresas listadas em bolsa, startups privadas têm suas ações negociadas principalmente entre funcionários, investidores iniciais e fundos especializados.

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No caso da Anthropic, porém, encontrar papéis disponíveis tornou-se uma tarefa cada vez mais difícil.

Segundo executivos das plataformas Caplight e Rainmaker Securities, o interesse dos investidores supera amplamente a oferta, fazendo com que poucas operações efetivamente sejam concluídas.

“A Anthropic é a empresa mais disputada que o mercado secundário de venture capital já viu”, afirmou Javier Avalos, CEO da Caplight, ao Business Insider.

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A escassez de vendedores vem sustentando avaliações cada vez maiores. A companhia havia sido avaliada em aproximadamente US$ 965 bilhões durante sua rodada Série H, anunciada em maio. Pouco depois, entrou com a documentação para abrir capital nos Estados Unidos.

Mercado aposta que IPO será um dos maiores da história da IA

O interesse dos investidores reflete a expectativa de que a Anthropic se torne uma das empresas de inteligência artificial mais valiosas do mercado aberto.

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Fundada em 2021 pelos irmãos Dario Amodei e Daniela Amodei, ambos ex-executivos da OpenAI, a startup ganhou destaque ao desenvolver a família de modelos Claude, voltada para aplicações corporativas e considerada uma das principais concorrentes do ChatGPT.

Nos últimos meses, a empresa anunciou sucessivos aumentos de receita, impulsionados principalmente por contratos empresariais para uso de inteligência artificial generativa.

Embora a Anthropic esteja em período de silêncio regulatório antes do IPO e não divulgue novos números financeiros, investidores afirmam que o crescimento recente da receita ficou muito acima das projeções internas inicialmente previstas.

Empresa alerta para golpes e vendas irregulares

O forte interesse também abriu espaço para um mercado paralelo de investimentos.

Como poucos acionistas estão dispostos a vender suas participações, diversos investidores passaram a recorrer a estruturas conhecidas como Special Purpose Vehicles (SPVs), veículos financeiros criados para reunir diversos compradores em uma única operação.

Essas estruturas, porém, têm despertado preocupação dentro da própria Anthropic.

Em seu site oficial, a empresa reforçou recentemente um alerta para que investidores desconfiem de ofertas não autorizadas envolvendo suas ações.

Segundo o comunicado, qualquer proposta de investimento indireto deve ser tratada com extrema cautela, já que muitas operações podem não ser reconhecidas pela companhia.

Especialistas do mercado afirmam que alguns desses veículos cobram taxas elevadas e utilizam estruturas societárias complexas, aumentando os riscos para investidores individuais.

OpenAI volta a ganhar força após lançamento do GPT-5.6

Apesar do protagonismo da Anthropic, a OpenAI voltou a despertar interesse nas últimas semanas.

Segundo operadores do mercado secundário, a demanda pelas ações da empresa cresceu significativamente após o lançamento da família de modelos GPT-5.6, que inclui o modelo principal Sol e o modelo de menor custo Terra.

Ainda assim, a Anthropic continua liderando a preferência dos investidores privados. Dados da Caplight indicam que atualmente existem cerca de cinco compradores interessados na Anthropic para cada dois buscando ações da OpenAI.

Na plataforma, a OpenAI aparece avaliada em aproximadamente US$ 908 bilhões, abaixo da rival pela primeira vez desde que ambas passaram a dominar o setor de inteligência artificial generativa.

Corrida pela IA eleva valor das empresas privadas

A valorização da Anthropic reflete um fenômeno mais amplo observado no mercado global de inteligência artificial.

Nos últimos dois anos, investidores têm direcionado volumes recordes de capital para empresas que desenvolvem modelos de linguagem, infraestrutura computacional e aplicações corporativas de IA.

A expectativa é que o ciclo de abertura de capital dessas companhias inaugure uma nova geração de gigantes da tecnologia, em um movimento frequentemente comparado ao boom da internet no fim dos anos 1990.

Embora analistas alertem que as avaliações atuais dependem da capacidade dessas empresas de transformar o rápido crescimento da demanda em lucros sustentáveis no longo prazo.

Com poucas ações disponíveis, forte crescimento operacional e um IPO aguardado pelo mercado, a Anthropic tornou-se hoje um dos ativos privados mais disputados do setor de tecnologia, simbolizando o apetite dos investidores pela nova corrida global da inteligência artificial.