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Antes de aprovação pelo Senado, governo Lula agiliza regulamentação do fim da escala 6×1

PEC prevê redução gradual da jornada semanal de 44 para 40 horas e ampliação do descanso remunerado para dois dias, com manutenção dos salários

Por Redação VEJA Materia seguir SEGUIR Materia seguir SEGUINDO 14 out 2026, 13h21
Sessão plenária do Senado Federal nesta terça-feira, 2
Sessão plenária do Senado Federal (TV Senado/Reprodução)
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Antes de aprovação pelo Senado, governo Lula agiliza regulamentação do fim da escala 6×1 Priorize VEJA no Google

O governo do presidente Luiz Inácio Lula da Silva prepara regras para orientar a aplicação das mudanças na jornada de trabalho previstas na proposta de emenda à Constituição (PEC) que extingue a escala 6×1. De acordo com o jornal O Globo, um decreto em elaboração deverá tratar da remuneração dos trabalhadores intermitentes, da manutenção de regimes específicos de trabalho e da adaptação de acordos coletivos às futuras exigências.

A iniciativa acompanha o avanço da proposta no Senado, onde a base governista tenta viabilizar a conclusão da votação nesta quarta-feira, 14. A líder do governo na Casa, Teresa Leitão (PT-PE), apresentou um requerimento para abreviar o intervalo entre os dois turnos de votação. Se o plenário autorizar a mudança no calendário, os senadores poderão analisar a PEC nas duas etapas no mesmo dia.

Fim da escala 6×1

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Entre os temas contemplados pelo decreto do governo está a forma de calcular o pagamento por hora dos trabalhadores intermitentes, contratados para prestar serviços de maneira não contínua. Como a remuneração dessa modalidade depende das horas efetivamente trabalhadas, a redução da jornada semanal exige uma revisão do parâmetro utilizado para estabelecer o valor mínimo da hora, de modo a evitar perdas proporcionais para esses profissionais.

A proposta em discussão considera uma referência mensal de 200 horas, segundo O Globo, equivalente à jornada semanal de 40 horas. Atualmente, o cálculo utiliza um divisor de 220 horas, associado ao limite de 44 horas semanais. Com o salário mínimo de 1.621 reais, a alteração elevaria o valor mínimo da hora de 7,37 para 8,11 reais.

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O novo parâmetro também afetaria o pagamento pelo trabalho extraordinário. Tomando como base o mesmo salário mínimo, uma hora extra realizada em dia útil, com acréscimo de 50%, corresponderia a 12,16 reais. Nos domingos, considerando o adicional de 100%, o valor seria de 16,21 reais.

Regimes especiais e acordos coletivos

Outro objetivo do decreto será esclarecer como as mudanças previstas na Constituição poderão coexistir com jornadas específicas de determinadas profissões. A proposta é manter espaço para que sindicatos e empregadores negociem condições próprias para atividades como as realizadas em plataformas de petróleo, na aviação, na segurança e nos serviços de saúde.

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A questão ganhou relevância durante a discussão da PEC porque parte dos parlamentares teme que a nova regra constitucional restrinja a organização de escalas adaptadas às necessidades de cada setor. A proposta estabelece uma semana com cinco dias de trabalho e dois de descanso remunerado, preferencialmente aos fins de semana, o que levanta dúvidas sobre a compatibilidade desse modelo com regimes diferenciados.

O texto em preparação também deverá facilitar a adequação dos instrumentos coletivos já existentes. A previsão é permitir que acordos em vigor sejam complementados por aditivos e tenham sua duração estendida até a próxima data-base da categoria, período destinado à negociação de novas condições de trabalho.

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A medida permitiria que empresas e sindicatos ajustassem as cláusulas existentes sem precisar iniciar imediatamente uma nova rodada de negociações. Isso é relevante porque, conforme as regras previstas na PEC, disposições de acordos e convenções coletivas incompatíveis com a nova Constituição perderiam a validade dois meses depois da publicação da emenda.

Governo tenta acelerar votação

A PEC 221/2019, apresentada pelo deputado federal Reginaldo Lopes (PT-MG), propõe reduzir o teto da jornada semanal de 44 para 40 horas e assegurar dois dias de descanso remunerado, sem diminuição salarial. O texto também estabelece um limite de oito horas diárias, admitindo mecanismos de compensação de horários e ajustes negociados coletivamente, dentro dos parâmetros constitucionais.

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A mudança seria implementada gradualmente. A primeira etapa, prevista para dois meses após a publicação da emenda, reduziria a jornada máxima para 42 horas por semana. A segunda ocorreria um ano depois, quando o limite passaria a ser de 40 horas semanais.

Na tramitação pelo Senado, o relator Omar Aziz (PSD-AM) rejeitou as 36 emendas apresentadas até terça-feira, 13. A aprovação da proposta exige o apoio de pelo menos 49 dos 81 senadores em cada turno de votação.

O regimento da Casa prevê intervalos de discussão entre as duas etapas. Para tentar concluir a análise mais rapidamente, Teresa Leitão articulou um calendário especial. Na terça-feira, o presidente do Senado, Davi Alcolumbre, informou que os governistas haviam obtido as assinaturas necessárias para apresentar o pedido de abreviação do prazo entre as votações. A realização dos dois turnos nesta quarta-feira, porém, depende da aprovação do requerimento pelo plenário.

Lula tem defendido o fim da escala 6×1 como uma de suas bandeiras políticas em sua intenção de disputar a reeleição. Durante a discussão no Senado, Teresa Leitão pediu apoio à proposta e ressaltou a relevância histórica da mudança, estabelecendo uma comparação com a redução da jornada semanal de 48 para 44 horas promovida pela Constituição de 1988.

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