Anfavea anuncia paralisação de toda a produção de carros no país

A greve dos caminhoneiros vai suspender 100% da produção de carros no país a partir de sexta-feira. A Associação Nacional dos Fabricantes de Veículos Automotores (Anfavea) informou nesta quinta-feira, 24, que, a partir de amanhã, todas as linhas de produção instaladas no Brasil estarão paradas, em razão da greve de caminhoneiros.

“A greve afetará significativamente nossos resultados tanto para as vendas, quanto para a fabricação e exportação”, diz.

No mês passado, segundo a Anfavea, a média diária de produção foi de 12,6 mil unidades. Ainda de acordo com a associação, a indústria automobilística “gera de impostos mais de R$ 250 milhões por dia e, por isso, esta paralisação gerará forte impacto na arrecadação do País”.

A maioria das montadoras já está sem produzir, como Volkswagen, GM, Ford, Fiat, Toyota, Nissan, Renault, Peugeot, Scania e Honda. Algumas delas, inclusive, estão com dificuldade para distribuir os carros já fabricados às concessionárias.

A greve iniciada na segunda-feira é um protesto contra o preço do diesel, que acumula alta de mais de 50% desde que entrou em vigor a nova política de reajuste da Petrobras. A Associação Brasileira de Proteína Animal (ABPA) informa que mais de 120 fábricas da cadeia produtiva da avicultura e da suinocultura estão paradas e que mais de 175 mil trabalhadores estão com atividades suspensas em todo o país.

“Os danos ao sistema produtivo são graves e demandarão semanas até que se restabeleça o ritmo normal em algumas unidades produtoras”, afirma.

A ABPA apela aos caminhoneiros pelo fim da greve, lembrando que há animais vivos parados nas rodovias há mais de 50 horas sem alimentação. “Também está travada a circulação de caminhões de ração, que levariam alimentos para os criatórios espalhados por pequenas propriedades dos polos de produção. A situação nas granjas produtoras é gravíssima, com falta de insumos e risco iminente de fome para os animais.”

(Com Estadão Conteúdo)