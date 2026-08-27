Anel inteligente brasileiro: Lity mira mercado de wellness com foco no monitoramento do sono

Os anéis inteligentes vêm ganhando espaço entre os dispositivos voltados ao monitoramento de saúde e bem-estar, acompanhando a expansão do mercado de wearables. De olho nesse movimento, a Lity aposta no Connect Ring, acessório que combina recursos de acompanhamento de atividades físicas com foco no monitoramento do sono.

O produto permite acompanhar métricas como frequência cardíaca, duração e qualidade do sono, estágios de descanso e oxigenação do sangue. Também é possível estabelecer metas diárias de descanso por meio do aplicativo Lity Connect Ring, compatível com sistemas iOS e Android.

Segundo Richard Kenj, diretor comercial da Lity, a decisão de entrar no segmento veio tanto da expansão do mercado de wellness quanto da demanda dos próprios consumidores. “Optamos pelo lançamento do Connect Ring porque somos uma empresa focada em acessórios tecnológicos e o mercado de anéis faz parte disso, além de que temos observado o segmento de Wellness cada vez mais em alta. Outro fator decisivo foi o feedback dos nossos consumidores, que demonstraram a necessidade desse acessório no dia a dia”, afirma.

O executivo diz que o produto rapidamente ganhou relevância dentro do portfólio da companhia. “A Lity tem um DNA muito dinâmico e a rotina dos nossos clientes tem esse movimento. Hoje vemos que a decisão foi acertada porque o produto se tornou um dos nossos carros-chefes.”

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A aposta acontece em um mercado que apresenta expansão global. De acordo com levantamento da IDC divulgado em julho, as remessas de dispositivos vestíveis chegaram a 145,7 milhões de unidades no primeiro trimestre de 2026, crescimento de 4,3% em relação ao mesmo período do ano anterior.

Para a Lity, o crescimento não está restrito ao público que pratica esportes. Embora atletas e pessoas fisicamente ativas tenham maior familiaridade com esse tipo de tecnologia, a companhia enxerga os dispositivos como ferramentas voltadas ao cotidiano. “Não os enxergamos exclusivamente para pessoas que praticam esporte. O dispositivo é para todos. Mas percebemos sim um interesse maior pela inovação por parte de quem pratica esporte”, explica Kenj.

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Sono vira diferencial dos anéis inteligentes

Embora o monitoramento de atividades esteja entre as funções do produto, a Lity aponta o sono como um dos principais diferenciais do Connect Ring. O dispositivo registra a duração do descanso, identifica diferentes estágios, como sono leve, profundo e períodos desperto, e acompanha frequência cardíaca e oxigenação durante a noite.

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O aplicativo também calcula um índice de qualidade do descanso com base no Índice de Qualidade do Sono de Pittsburgh, método utilizado para avaliar a qualidade do sono. “Uma missão da marca é democratizar o acesso a tecnologias como essa. Por isso, o nosso anel inteligente atende as necessidades básicas de um dispositivo vestível como monitoramento da frequência cardíaca e outros índices durante atividades físicas, oferecendo um bom preço. No entanto, o real diferencial está no monitoramento do sono”, afirma o diretor comercial.

Desenvolvido em aço inoxidável, o anel é resistente à água e hipoalergênico. O produto conta ainda com sensores de baixo consumo de energia, está disponível em seis tamanhos e três cores, golden rosé, preto e prata, além de oferecer 18 meses de garantia.