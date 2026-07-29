Anel de noivado de Madison Beer pode valer R$ 5 milhões; veja

A cantora Madison Beer anunciou o noivado com Justin Herbert, quarterback do Los Angeles Chargers, e chamou atenção por uma joia que pode valer até 1 milhão de dólares, cerca de 5,1 milhões de reais.

Beer, de 27 anos, publicou nesta terça-feira, 28, uma sequência de fotos do pedido de casamento. “Conheçam meu noivo”, escreveu. As imagens mostram um diamante de formato alongado sobre uma aliança fina de ouro amarelo.

A cantora e o jogador de 28 anos ainda não divulgaram quem produziu a peça, quanto Herbert pagou nem as características oficiais da pedra. As avaliações disponíveis foram feitas por profissionais do setor a partir das fotografias publicadas pelo casal.

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Quanto pode custar o anel

As estimativas variam consideravelmente. A joia pode ter entre 5 e 15 quilates. O quilate é a unidade utilizada para medir o peso de pedras preciosas, e não suas dimensões.

Kegan Fisher, cofundadora da joalheria Frank Darling, calculou que o diamante tenha ao menos 15 quilates e possa valer entre 500.000 dólares e mais de 1 milhão de dólares, de 2,6 milhões a mais de 5,1 milhões de reais.

A cifra depende de fatores como peso, procedência, cor, pureza e qualidade do corte.

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Outra avaliação, feita por Olivia Landau, fundadora da joalheria The Clear Cut, colocou a pedra entre 5 e 7 quilates. Já Brad Harvey, da Diamonds Factory, estimou entre 7,5 e 10 quilates e calculou o preço em até 690.000 dólares, aproximadamente 3,5 milhões de reais.

A diferença entre as projeções ocorre porque fotografias não permitem determinar com precisão a profundidade e o peso do diamante. Também não é possível saber pelas imagens se a pedra é natural ou produzida em laboratório, informação que altera substancialmente o preço.

Um corte disputado entre celebridades

O anel tem um diamante com corte cushion alongado, formato retangular com cantos arredondados. A proporção mais comprida aumenta a área visível da pedra e pode fazê-la parecer maior quando colocada no dedo.

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A montagem é do tipo solitário: apenas o diamante central aparece na joia, sem outras pedras ao redor. A escolha contrasta com anéis compostos por vários diamantes, mas mantém o destaque sobre a pedra principal.

Caso a estimativa de 15 quilates seja confirmada, o anel de Beer terá quase nove vezes o peso médio das pedras usadas em anéis de noivado nos Estados Unidos. Pesquisa da plataforma especializada The Knot aponta média de 1,7 quilate no país.

O patrimônio do casal

O valor projetado para a joia está ligado principalmente à renda de Herbert. O jogador assinou em 2023 uma renovação de cinco anos com o Los Angeles Chargers por 262,5 milhões de dólares, equivalente a aproximadamente 1,3 bilhão de reais.

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A Forbes estimou que o quarterback recebeu 71 milhões de dólares, ou 363 milhões de reais, no período mais recente considerado por seu ranking dos atletas mais bem pagos da NFL. Desse montante, aproximadamente 11 milhões de dólares — 56 milhões de reais — teriam vindo de publicidade e outras atividades fora dos campos.

Beer apareceu na lista de criadores mais bem pagos da publicação em 2023, quando sua renda foi estimada em 2,77 milhões de dólares, aproximadamente 14,2 milhões de reais. A cantora ganhou projeção em 2012, depois que Justin Bieber compartilhou um vídeo no qual ela interpretava uma música no YouTube.

Seu terceiro álbum, Locket, lançado em janeiro, tornou-se o primeiro de sua carreira a entrar no grupo dos dez mais vendidos dos Estados Unidos. A Forbes estima que Beer e Herbert tenham patrimônio combinado próximo de 74 milhões de dólares, ou 379 milhões de reais.

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Os valores em reais foram convertidos pela cotação comercial de aproximadamente 5,12 reais por dólar registrada nesta quarta-feira, 29.