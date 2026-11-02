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Aneel mantém bandeira verde na conta de luz em novembro

Decisão da agência reguladora considera condições favoráveis de geração de energia, com recuperação de reservatórios das hidrelétricas

Por Leticia Yamakami Materia seguir SEGUIR Materia seguir SEGUINDO 2 nov 2026, 13h27 | Atualizado em 2 nov 2026, 13h34
Aneel: descontos na conta variam de 18% a 25,94%
Aneel (Agliberto Lima/AE/VEJA)
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A Agência Nacional de Energia Elétrica (Aneel) manterá a bandeira tarifária verde nas contas de luz em novembro. Com isso, os consumidores terão o segundo mês consecutivo sem cobrança adicional na tarifa de energia elétrica. A decisão foi anunciada na última sexta-feira, 30.

De acordo com a agência reguladora, o cenário favorável para a geração de energia permitiu a continuidade da bandeira verde. O aumento das chuvas nas regiões onde estão concentradas as principais usinas hidrelétricas contribuiu para a recuperação dos reservatórios e reduziu a necessidade de recorrer a fontes mais caras de geração, como as usinas termelétricas.

A bandeira verde voltou a vigorar em outubro, depois de cinco meses consecutivos de bandeira amarela. Entre maio e setembro, os consumidores tiveram um acréscimo de 1,885 real a cada 100 quilowatts-hora (kWh) consumidos.

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Criado em 2015, o sistema de bandeiras tarifárias da Aneel sinaliza mensalmente os custos de geração de energia no país. A classificação varia conforme as condições de produção e a necessidade de acionar fontes mais caras. Na bandeira verde, não há valores adicionais na conta de luz. Já a bandeira amarela representa um acréscimo de 1,88 real a cada 100 kWh consumidos. Nas modalidades vermelhas, os adicionais são de 4,46 reais, no patamar 1, e 7,87 reais, no patamar 2, para a mesma quantidade de energia.

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