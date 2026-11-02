Aneel mantém bandeira verde na conta de luz em novembro

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A Aneel manterá a bandeira tarifária verde nas contas de luz em novembro, marcando o segundo mês consecutivo sem cobrança adicional. Graças ao aumento das chuvas e à recuperação dos reservatórios, o cenário de geração de energia está favorável, reduzindo a necessidade de usinas térmicas caras. Entenda os benefícios para o seu bolso.

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A Agência Nacional de Energia Elétrica (Aneel) manterá a bandeira tarifária verde nas contas de luz em novembro. Com isso, os consumidores terão o segundo mês consecutivo sem cobrança adicional na tarifa de energia elétrica. A decisão foi anunciada na última sexta-feira, 30.

De acordo com a agência reguladora, o cenário favorável para a geração de energia permitiu a continuidade da bandeira verde. O aumento das chuvas nas regiões onde estão concentradas as principais usinas hidrelétricas contribuiu para a recuperação dos reservatórios e reduziu a necessidade de recorrer a fontes mais caras de geração, como as usinas termelétricas.

A bandeira verde voltou a vigorar em outubro, depois de cinco meses consecutivos de bandeira amarela. Entre maio e setembro, os consumidores tiveram um acréscimo de 1,885 real a cada 100 quilowatts-hora (kWh) consumidos.

Criado em 2015, o sistema de bandeiras tarifárias da Aneel sinaliza mensalmente os custos de geração de energia no país. A classificação varia conforme as condições de produção e a necessidade de acionar fontes mais caras. Na bandeira verde, não há valores adicionais na conta de luz. Já a bandeira amarela representa um acréscimo de 1,88 real a cada 100 kWh consumidos. Nas modalidades vermelhas, os adicionais são de 4,46 reais, no patamar 1, e 7,87 reais, no patamar 2, para a mesma quantidade de energia.