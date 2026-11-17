Reunida em audiência nesta terça-feira, 17, e já tendo completado quatro votos favoráveis, de cinco diretores, até o fim da tarde, a cúpula da Agência Nacional de Energia Elétrica formou maioria pela recomendação da caducidade do contrato da distribuidora de energia Enel em São Paulo. Logo depois, porém, a votação foi suspensa pelo diretor-geral da agência, Sandoval Feitosa, que pediu vista.

O pedido de vista dá mais tempo ao processo para que seja analisado, podendo inclusive haver mudanças no placar. Ainda não há data prevista para a retomada da sessão. A Enel é a responsável pela distribuição da eletricidade da capital paulista e outros 23 municípios da região metropolitana, somando cerca de 8 milhões de clientes.

Caso a aprovação da Aneel pelo fim do contrato seja confirmada, isto não significará, porém, que a concessão paulista da companhia será encerrada, mas, sim, que a agência irá recomendar ao Ministério de Minas e Energia, o responsável pela concessão, que extingua antecipadamente a contratação. A empresa também pode ainda recorrer da decisão da Aneel. A vigência da concessão da Enel na região vai até junho de 2028.

A votação da agência reguladora ocorre após uma série de reclamações por conta de apagões em cidades atendidas pela companhia italiana no estado paulista nos últimos anos. Procurada, a empresa informou que não vai se posicionar até que haja uma decisão em definitivo.

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Já apresentaram seus votos os diretores Ludmilla Lima, Gentil Nogueira e Willamy Frota, todos a favor do voto da relatora do caso, Agnes Costa. A votação fica suspensa sem ter recebido o quinto voto, do próprio Sandoval. Este é o segundo adiamento da votação, que teve início em outubro e também acabou adiada por outro pedido de vista, feito naquela ocasião por Nogueira.