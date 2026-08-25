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Aneel ainda discute regra para clima extremo, mas já sabe o que fazer com a Enel

Agência abriu consulta sobre como preparar redes para eventos severos e depois encerrou instrução do processo que pode tirar concessão da distribuidora em SP

Por Machado da Costa Materia seguir SEGUIR Materia seguir SEGUINDO 25 ago 2026, 09h08 | Atualizado em 25 ago 2026, 10h32
Equipe de manutenção elétrica trabalhando à noite em rua urbana, com três caminhões brancos com guindastes estendidos e cones de sinalização laranja no chão. Um trabalhador está no cesto aéreo, próximo a um poste com muitos fios
Técnicos da Enel trabalhando para restabelecer a luz em São Paulo (Enel/Divulgação)
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A Aneel viveu uma sequência curiosa nesta segunda-feira, 24. Primeiro, decidiu abrir uma consulta pública para discutir como as redes elétricas brasileiras devem ser preparadas para enfrentar tempestades, ventos fortes e outros eventos climáticos extremos. Pouco depois, na mesma reunião, entendeu que já possui elementos suficientes para encerrar a instrução do processo que pode levar à caducidade da concessão da Enel São Paulo.

A consulta discutirá, entre outros pontos, se as distribuidoras deveriam enterrar uma parcela maior das redes — hoje apenas 0,4% delas são subterrâneas — justamente porque tempestades cada vez mais fortes aumentam a vulnerabilidade de postes e fios. A própria Aneel reconhece que redes subterrâneas sofrem menos interrupções e ficam mais protegidas de eventos extremos.

No processo da Enel, porém, a agência rejeitou por unanimidade o pedido da companhia para que uma perícia independente avaliasse o ciclone extratropical de dezembro de 2025. A distribuidora argumentava que o episódio teve intensidade e abrangência inéditas. Para a Aneel, isso não muda a questão central: o que está sob julgamento é se a Enel estava preparada para responder e recompor o serviço adequadamente.

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A concessionária já vinha sustentando que parte dos parâmetros usados para avaliar seu desempenho em eventos extremos ainda estava em construção nos anos anteriores. A Aneel rejeita o argumento e afirma que as obrigações de prestação adequada do serviço já estavam suficientemente estabelecidas. Agora, curiosamente, a própria agência abre uma discussão para aperfeiçoar justamente a forma como o sistema elétrico deverá se preparar para a nova realidade climática.

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