Aneel adia de novo prazo para elétricas pagarem dívidas

A Agência Nacional de Energia Elétrica (Aneel) adiou para até 31 de março o prazo para as distribuidoras de energia elétrica pagarem as dívidas de operações realizadas no mercado de curto prazo de energia em novembro e dezembro do ano passado. A data da liquidação referente a dívidas de novembro foi antes adiada de 13 para 30 de janeiro. Já a liquidação das operações de dezembro, que também ficou para até o fim de março, estava anteriormente prevista para ocorrer em 9 de fevereiro.

Leia mais:

Nova proposta de rateio de encargo pode encarecer ainda mais a conta de luz

Energia pode subir até 60% no Sudeste, Centro-Oeste e Sul em 2015

Governo pode racionar energia, admite ministro

A mudança de data também dará mais tempo para que o governo federal conclua a negociação com bancos para um novo empréstimo de aproximadamente 2,5 bilhões de reais ao setor elétrico. O dinheiro será usado pelas empresas de energia para quitar suas dívidas do último bimestre de 2014.

“Sabidamente, não é uma operação simples. Foi um pool (grupo) de bancos (que participou dos dois empréstimos anteriores). Todos eles têm de ser consultados para saber se têm interesse em participar do próximo. É um processo naturalmente complexo”, disse o diretor-geral da Aneel, Romeu Rufino, nesta terça-feira.

(Com agência Reuters)