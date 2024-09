Aneel aciona bandeira vermelha 2 em outubro e conta de luz ficará mais cara

A Agência Nacional de Energia Elétrica (Aneel) anunciou nesta sexta-feira, 27, o acionamento da bandeira tarifária vermelha, patamar 2, para o mês de outubro. A mudança significa o maior aumento possível da tarifa: 7,87 reais a mais a cada 100 quilowatts-hora (kWh). A medida se concretizou devido ao GSF, risco hidrológico decorrente da previsão de baixos níveis de chuvas para o reservatório das hidrelétricas.

Além disso, a necessidade de acionamento da bandeira vermelha patamar 2 aconteceu devido ao aumento do Preço de Liquidação de Diferenças (PLD), influenciado pela elevação do preço do mercado de energia elétrica ao longo do mês de outubro, que aconteceu por causa das secas da região Norte do país. Como consequência, usinas hidrelétricas importantes para o país estão gerando menos energia, o que aciona as usinas termelétricas – que são mais caras – para atender aos horários de pico de consumo.

No mês de setembro, a Aneel já havia definido bandeira tarifária vermelha. Em sua reunião oficial de 30 de agosto, ficou estabelecida a bandeira vermelha patamar 2. Todavia, no dia 4 de setembro, houve um reajuste do combinado. O patamar foi mudado para 1 pela agência, o que havia diminuído o adicional para 4,46 reais a cada 100 quilowatts-hora (kWh). Agora, ao saber que a bandeira tarifária está em seu nível mais alto, as pessoas podem adaptar seu consumo para ajudar a reduzir o valor da conta.