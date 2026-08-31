André Esteves, do BTG, se encontra com Donald Trump nos EUA para falar de Brasil

André Esteves, o dono do banco brasileiro BTG Pactual, teve um encontro de pouco menos de uma hora com o presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, em Washington, neste fim de semana. Os dois estiveram juntos e conversaram por cerca de 45 minutos no sábado, 29, em uma filial do Trump National Gulf Club, rede de golf de luxo do conglomerado empresarial do presidente americano. As informações foram publicadas pelo portal Metrópoles, e a assessoria do BTG confirmou a reunião.

Na conversa, falaram sobre as condições econômicas do Brasil e da América Latina. Esteves – que já está de volta ao Brasil tem um jantar agendado junto a empresários com o presidente Luiz Inácio Lula da Silva nesta segunda-feira, 31, em Brasília – também informou ao Planalto do encontro com o líder americano.

A conversa com o empresário brasileiro acontece em um momento em que o governo do Brasil tenta retomar as negociações com os Estados Unidos em relação à nova rodada de tarifas aplicadas pelo país de Trump sobre as exportações brasileiras para o país.

Na semana passada, Lula e Trump tiveram um conversa de uma hora sobre o assunto e outros temas por telefone, e uma nova conversa virtual está agendada para a tarde desta segunda-feira entre o ministro brasileiro do Desenvolvimento, Márcio Elias Rosa, e o representante comercial dos Estados Unidos, Jamieson Greer. Trata-se da primeira conversa formal entre porta-vozes dos dois países para retomar as negociações em relação às tarifas desde que o governo americano voltou a taxar o Brasil, no início de agosto.