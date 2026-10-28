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Anatel torna biometria facial obrigatória para linhas de celular a partir de 2027

Operadoras terão prazos diferentes para adaptar novas ativações e atualizar cadastros existentes; números irregulares poderão ser suspensos em 2029

Por Leticia Yamakami Materia seguir SEGUIR Materia seguir SEGUINDO 28 out 2026, 14h14
Programadora escaneia seu rosto com tecnologia de segurança biométrica em remix digital de tela virtual
Reconhecimento facial (Freepik/ rawpixel/Reprodução)
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Anatel torna biometria facial obrigatória para linhas de celular a partir de 2027 Priorize VEJA no Google

A Agência Nacional de Telecomunicações (Anatel) aprovou uma norma que torna obrigatória a validação biométrica para cadastrar ou manter linhas de telefonia móvel ativas. A regra vale para pessoas físicas e microempreendedores individuais (MEIs) e será implementada gradualmente a partir de 2027.

Os usuários que ainda não tiverem passado pelo procedimento deverão regularizar seus cadastros até 31 de dezembro de 2028. A partir de janeiro de 2029, as linhas pendentes poderão ser suspensas, respeitadas as regras de notificação previstas na norma, e posteriormente canceladas caso a situação não seja regularizada.

A validação exigirá reconhecimento facial acompanhado de prova de vida, para confirmar que há uma pessoa real diante da câmera, e comparação com bases biométricas preexistentes, públicas ou mantidas por fornecedores privados. O procedimento deverá estar disponível nas lojas, nos sites e nos aplicativos oficiais das operadoras.

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Segundo a Anatel, a medida busca dificultar fraudes na habilitação de linhas com dados falsos ou de terceiros. A norma também prevê procedimentos alternativos para situações em que não seja possível concluir a identificação biométrica e determina a adoção de mecanismos de proteção de dados pessoais conforme a Lei Geral de Proteção de Dados (LGPD).

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Saiba prazos para a implementação

O cronograma estabelece datas diferentes conforme o tipo de operação. Para novas ativações de linhas pré-pagas, as operadoras terão até 30 de setembro de 2027 para adotar a validação biométrica. Já para novas ativações pós-pagas, portabilidade, troca de chip e alterações cadastrais ou contratuais solicitadas pelo consumidor, o prazo termina em 31 de dezembro de 2027.

A exigência foi estabelecida pela Norma Técnica GT-SEG.2026.11, expedida pela Superintendência de Planejamento e Regulamentação da Anatel. A proposta foi desenvolvida pelo Subgrupo Técnico de Enfrentamento de Fraudes e Golpes e aprovada por consenso pelo Grupo Técnico de Suporte à Segurança Pública da agência.

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