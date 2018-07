Anatel libera frequência de 700 MHz para 4G em São Paulo e ABC

A Anatel (Agência Nacional de Telecomunicações) autorizou nesta terça-feira (24) que as empresas de telefonia usem a faixa dos 700 MHz para 4G na capital paulista e nos municípios de Santo André, São Bernardo e São Caetano do Sul, o ABC Paulista. As operadoras Tim, Claro e Vivo venceram licitação e já podem oferecer a nova tecnologia nessas regiões.

O padrão do 4G de São Paulo e ABC funciona nas frequências 1.800 MHz e 2.600 MHz. Com a nova faixa ativa, a Anatel garante que haverá melhora no alcance do sinal. Além disso, especialistas afirmam que haverá menor inferência por obstáculos, como prédios e paredes.

A nova faixa era utilizada pelas empresas de radiodifusão para a transmissão do sinal analógico de TV, que está sendo desligado em todo país. Com a liberação, a frequência poderá ser utilizada para transmissão de banda larga móvel, que promete ter velocidade de transmissão até três vezes maior.

Segundo a Anatel, a faixa está sendo liberada aos poucos no país. Até o momento, todas as capitais do Brasil já foram autorizadas a utilizar a frequência pela Vivo, Tim, Claro e Algar, com exceção de Florianópolis (SC).

“Cerca de 3.803 municípios já estão liberados, o que beneficia mais de 60% da população brasileira”, disse Juarez Quadros, presidente da Anatel.