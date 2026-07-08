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Anatel abre caminho para Starlink no celular, mas serviço ainda depende de novos passos

Aprovação regulatória permite o uso de frequências para conexão direta entre satélites e smartphones; operação da tecnologia ainda não começou no Brasil

Por Carolina Ferraz Materia seguir SEGUIR Materia seguir SEGUINDO 8 jul 2026, 09h39 | Atualizado em 11 jul 2026, 12h20
Foto de homem segurando o celular, com logo da Starlink na tela. Ao fundo, logo da Starlink diferenciado.
CHONGQING, CHINA - FEBRUARY 3: In this photo illustration, a person holds a smartphone displaying the Starlink logo, with SpaceX branding visible in the background, on February 3, 2026, in Chongqing, China. The image follows reports that Elon Musk's aerospace company SpaceX is combining with his artificial intelligence venture xAI, a deal that would place xAI's assets, including the social media platform X, under SpaceX as Musk moves to consolidate his technology businesses and expand SpaceX's presence across communications, data and digital platforms. (Photo illustration by Cheng Xin/Getty Images) (Cheng Xin/Getty Images)
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A internet via satélite diretamente no celular deu um passo importante para chegar ao Brasil. A Agência Nacional de Telecomunicações (Anatel) aprovou mudanças regulatórias que permitem o uso de faixas de radiofrequência para serviços de comunicação direta entre satélites e dispositivos móveis, abrindo caminho para tecnologias como o Starlink Direct to Cell, da SpaceX.

Na prática, a decisão cria as condições para que celulares compatíveis possam se conectar diretamente aos satélites, sem a necessidade de antenas externas ou equipamentos adicionais. A tecnologia tem como principal objetivo ampliar a cobertura em áreas remotas, rurais ou sem infraestrutura tradicional de telefonia móvel.

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Apesar do avanço regulatório, a novidade ainda não significa que os brasileiros poderão usar a internet da Starlink diretamente no smartphone de imediato. A operação comercial depende de novas autorizações, acordos com operadoras ou da obtenção de uma licença própria para prestação do serviço móvel no país, além da conclusão do processo regulatório junto à Anatel.

Hoje, a Starlink atua no Brasil oferecendo banda larga via satélite por meio de antenas instaladas nas residências e empresas. Com o modelo Direct to Cell, os satélites passam a funcionar como “torres de celular no espaço”, permitindo que smartphones compatíveis se conectem diretamente à rede em locais sem cobertura terrestre.

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A expectativa é que a tecnologia seja especialmente relevante para regiões isoladas, estradas, áreas rurais e situações de emergência, quando a infraestrutura convencional de telecomunicações não está disponível. Ainda não há uma data oficial para o início da oferta comercial do serviço no Brasil.

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