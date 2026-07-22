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Analistas elevam projeções para Vale após prévia do 2° tri; entenda

Mercado também acompanha os bastidores da eleição do novo presidente do conselho de administração

Bruno AndradePor Bruno Andrade Materia seguir SEGUIR Materia seguir SEGUINDO 22 jul 2026, 08h20
Logo da mineradora Vale
Analistas estimam um rendimento em dividendos de 7,1% para 2026 (Cris Faga/NurPhoto/Getty Images)
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Analistas da XP Investimentos e do Safra elevaram as projeções para o Ebitda da Vale no segundo trimestre de 2026, indicador que mede a geração de caixa operacional, após a mineradora registrar uma prévia operacional acima do esperado nos preços de venda e nos embarques de cobre e níquel, segundo relatórios publicados nesta quarta-feira, 22.

A XP Investimentos elevou sua estimativa para o Ebitda da companhia de 3,7 bilhões de dólares para 3,9 bilhões de dólares. “Os volumes de vendas de minério de ferro, pelotas e níquel acima do esperado, combinados aos preços realizados mais elevados de cobre e níquel, sustentam revisões positivas para esse indicador financeiro”, afirmam Lucas Laghi, Guilherme Nippes e Fernanda Urbano, autores do relatório.

A Vale produziu 84,3 milhões de toneladas de minério de ferro no segundo trimestre, alta de 1% em relação ao mesmo período do ano passado. O resultado ficou em linha com as estimativas da XP Investimentos, do Safra e da Genial Investimentos.

O preço médio realizado do minério de ferro foi de 95 dólares por tonelada, acima das projeções da XP e do Safra e em linha com as estimativas da Genial. Já a produção de cobre totalizou 98,4 mil toneladas no trimestre, avanço anual de 6% e acima das expectativas das três casas de análise.

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Com os resultados, o Safra também revisou para cima sua projeção de Ebitda, de 3,8 bilhões de dólares para 3,9 bilhões de dólares. Segundo os analistas, a atualização considera os embarques e os preços realizados no trimestre, levando suas estimativas para um patamar 2,5% acima do consenso do mercado.

“Em comparação com nossas estimativas anteriores, os embarques de pelotas, níquel e cobalto, bem como os preços realizados do cobre, foram maiores”, escreveram os analistas do Safra.

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A Genial Investimentos, por sua vez, manteve a projeção de Ebitda da Vale em 3,8 bilhões de dólares para o segundo trimestre.

Apesar das revisões positivas para o Ebitda, as três instituições mantiveram recomendação neutra para as ações da mineradora. A Genial Investimentos projeta um dividend yield de 7,1% para 2026, abaixo dos dois dígitos em um cenário de Selic acima de 14% ao ano.

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“O operacional sustentou a tese em todas as frentes verificáveis, mas elevar a recomendação hoje seria antecipar a única variável que o relatório não endereça: lucro e dividendos”, afirmou Lucas Vello, autor do relatório da Genial.

Vale define novo presidente do conselho em meio à disputa entre Previ e Gasparino

Além da divulgação do relatório de produção e vendas e das novas projeções para os resultados da companhia, a Vale também elege nesta quarta-feira o novo presidente de seu conselho de administração. A disputa envolve Manuel Oliveira, candidato apoiado pela Previ, e Marcelo Gasparino, atual vice-presidente do colegiado.

Nos bastidores, segundo apuração da coluna Radar Econômico, o candidato apoiado pela Previ aparece como favorito para assumir o comando do conselho. O resultado, no entanto, deve ser divulgado apenas após o fechamento do mercado.

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A eleição foi convocada após a renúncia de Daniel André Stieler, no início do mês. A Comissão de Valores Mobiliários (CVM) abriu um processo administrativo, a pedido do investidor Renato Sobral Pires Chaves, para apurar possíveis interferências da Previ na saída do ex-presidente do conselho.

Segundo a CVM, o procedimento tem como objetivo esclarecer os fatos relacionados ao caso. A autarquia informou ainda que o processo tramita sob sigilo e, por isso, não fará comentários adicionais.

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O investidor argumenta que a renúncia pode configurar ingerência na governança da mineradora, uma vez que a Previ administra os fundos de previdência dos funcionários do Banco do Brasil, instituição controlada pelo governo federal.

Em nota, a Previ afirmou que a indicação está alinhada ao seu papel de investidor institucional comprometido com a fiscalização e a promoção das melhores práticas de governança. O fundo acrescentou que uma eventual substituição faz parte de um processo natural de renovação e acompanha a evolução das demandas do mercado por maior independência e fortalecimento institucional.

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