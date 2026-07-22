Analistas elevam projeções para Vale após prévia do 2° tri; entenda

Analistas da XP Investimentos e do Safra elevaram as projeções para o Ebitda da Vale no segundo trimestre de 2026, indicador que mede a geração de caixa operacional, após a mineradora registrar uma prévia operacional acima do esperado nos preços de venda e nos embarques de cobre e níquel, segundo relatórios publicados nesta quarta-feira, 22.

A XP Investimentos elevou sua estimativa para o Ebitda da companhia de 3,7 bilhões de dólares para 3,9 bilhões de dólares. “Os volumes de vendas de minério de ferro, pelotas e níquel acima do esperado, combinados aos preços realizados mais elevados de cobre e níquel, sustentam revisões positivas para esse indicador financeiro”, afirmam Lucas Laghi, Guilherme Nippes e Fernanda Urbano, autores do relatório.

A Vale produziu 84,3 milhões de toneladas de minério de ferro no segundo trimestre, alta de 1% em relação ao mesmo período do ano passado. O resultado ficou em linha com as estimativas da XP Investimentos, do Safra e da Genial Investimentos.

O preço médio realizado do minério de ferro foi de 95 dólares por tonelada, acima das projeções da XP e do Safra e em linha com as estimativas da Genial. Já a produção de cobre totalizou 98,4 mil toneladas no trimestre, avanço anual de 6% e acima das expectativas das três casas de análise.

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Com os resultados, o Safra também revisou para cima sua projeção de Ebitda, de 3,8 bilhões de dólares para 3,9 bilhões de dólares. Segundo os analistas, a atualização considera os embarques e os preços realizados no trimestre, levando suas estimativas para um patamar 2,5% acima do consenso do mercado.

“Em comparação com nossas estimativas anteriores, os embarques de pelotas, níquel e cobalto, bem como os preços realizados do cobre, foram maiores”, escreveram os analistas do Safra.

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A Genial Investimentos, por sua vez, manteve a projeção de Ebitda da Vale em 3,8 bilhões de dólares para o segundo trimestre.

Apesar das revisões positivas para o Ebitda, as três instituições mantiveram recomendação neutra para as ações da mineradora. A Genial Investimentos projeta um dividend yield de 7,1% para 2026, abaixo dos dois dígitos em um cenário de Selic acima de 14% ao ano.

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“O operacional sustentou a tese em todas as frentes verificáveis, mas elevar a recomendação hoje seria antecipar a única variável que o relatório não endereça: lucro e dividendos”, afirmou Lucas Vello, autor do relatório da Genial.

Vale define novo presidente do conselho em meio à disputa entre Previ e Gasparino

Além da divulgação do relatório de produção e vendas e das novas projeções para os resultados da companhia, a Vale também elege nesta quarta-feira o novo presidente de seu conselho de administração. A disputa envolve Manuel Oliveira, candidato apoiado pela Previ, e Marcelo Gasparino, atual vice-presidente do colegiado.

Nos bastidores, segundo apuração da coluna Radar Econômico, o candidato apoiado pela Previ aparece como favorito para assumir o comando do conselho. O resultado, no entanto, deve ser divulgado apenas após o fechamento do mercado.

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A eleição foi convocada após a renúncia de Daniel André Stieler, no início do mês. A Comissão de Valores Mobiliários (CVM) abriu um processo administrativo, a pedido do investidor Renato Sobral Pires Chaves, para apurar possíveis interferências da Previ na saída do ex-presidente do conselho.

Segundo a CVM, o procedimento tem como objetivo esclarecer os fatos relacionados ao caso. A autarquia informou ainda que o processo tramita sob sigilo e, por isso, não fará comentários adicionais.

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O investidor argumenta que a renúncia pode configurar ingerência na governança da mineradora, uma vez que a Previ administra os fundos de previdência dos funcionários do Banco do Brasil, instituição controlada pelo governo federal.

Em nota, a Previ afirmou que a indicação está alinhada ao seu papel de investidor institucional comprometido com a fiscalização e a promoção das melhores práticas de governança. O fundo acrescentou que uma eventual substituição faz parte de um processo natural de renovação e acompanha a evolução das demandas do mercado por maior independência e fortalecimento institucional.