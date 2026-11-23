O pacote de ajuste fiscal que o governo tenta aprovar na Câmara dos Deputados nesta segunda-feira, 23, chegou à reta final de tramitação com uma questão ainda sem resposta: qual será, efetivamente, seu impacto sobre as contas públicas? Uma nota técnica da Consultoria de Orçamento da Câmara, concluída no domingo, 22, a pedido do próprio relator da proposta, deputado Mauro Benevides Filho (União-CE), aponta que o impacto líquido das medidas aprovadas pelo Senado não é exatamente do tamanho que o governo vem dizendo. O governo trabalha com uma melhora do resultado primário entre R$ 45,1 bilhões e R$ 56,1 bilhões em 2027, mas parte das estimativas ainda precisa incorporar alterações feitas durante a tramitação.

Uma das principais dúvidas envolve a previsão de arrecadação entre R$ 12,8 bilhões e R$ 18,3 bilhões com a restrição às compensações tributárias. O dispositivo permite que o Executivo limite o uso de créditos fiscais para quitar determinados tributos, obrigando contribuintes a realizar pagamentos em dinheiro. O Senado, porém, aprovou uma exceção que preserva compensações de créditos de PIS/Cofins com débitos da nova Contribuição sobre Bens e Serviços (CBS). A Instituição Fiscal Independente (IFI) alerta que essa mudança pode reduzir o efeito estimado da medida. O impacto também depende da adoção de mecanismos de contenção de despesas e de regulamentação posterior.

Outro ponto sob questionamento é o aumento da redução linear de determinados benefícios fiscais, de 10% para 20%. A estimativa original prevê uma arrecadação adicional de R$ 15 bilhões em 2027. Os técnicos da Câmara, entretanto, observam que esse cálculo precisa ser detalhado por tributo, considerando as exceções incorporadas ao texto e os efeitos da reforma tributária. A substituição do PIS e da Cofins pela CBS altera a composição dos benefícios sujeitos à redução, tornando necessária uma revisão das projeções.

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As dúvidas se estendem ao Regime Especial de Incentivos para o Desenvolvimento da Infraestrutura (Reidi). O governo atribuiu à limitação do benefício uma arrecadação potencial de R$ 4,5 bilhões. A nota técnica observa, porém, que a referência estabelecida para o novo teto é de aproximadamente R$ 1,19 bilhão, enquanto informações declaratórias mais recentes da Receita Federal indicam R$ 6,45 bilhões em benefícios utilizados em 2025. A diferença entre os parâmetros exige uma demonstração específica do ganho efetivo esperado, em vez de simplesmente assumir que o limite produzirá a arrecadação originalmente estimada.

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Há ainda uma particularidade no desenho do ajuste: parte relevante do resultado anunciado depende de mecanismos que o governo poderá acionar conforme a evolução das contas públicas ao longo de 2027. O próprio projeto de Orçamento enviado ao Congresso prevê resultado de R$ 83,4 bilhões para fins de cumprimento da meta fiscal, acima do centro de R$ 73,2 bilhões. A restrição às compensações tributárias não constitui, portanto, uma arrecadação automática ou assegurada desde o início do exercício. Sua utilização dependerá das avaliações fiscais e das condições estabelecidas na legislação.

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A natureza dos ganhos também preocupa os técnicos. Enquanto a redução de benefícios fiscais pode produzir efeitos mais duradouros, a restrição às compensações apenas antecipa o ingresso de dinheiro no Tesouro, sem extinguir os créditos dos contribuintes. Outras medidas do projeto adiam desembolsos ou limitam pagamentos durante determinados exercícios. O resultado é um pacote que pode melhorar os indicadores fiscais no curto prazo, mas cujo efeito permanente sobre o equilíbrio das contas públicas não corresponde necessariamente ao valor total anunciado pelo governo.