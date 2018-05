Anac reajusta tarifas de embarque nos aeroportos do Galeão e Confins

A Agência Nacional de Aviação Civil (Anac) autorizou nesta sexta-feira o reajuste das tarifas de embarque dos aeroportos Tom Jobim (Galeão), no Rio de Janeiro, e Tancredo Neves, em Confins (MG). Os novos valores poderão ser praticados 30 dias após a divulgação pelas concessionárias.

Com a alteração, a tarifa máxima de embarque doméstico paga pelos passageiros passará de 29,41 reais para 30,35 reais no Galeão e de 29,13 reais para 30,15 reais em Confins.

No embarque internacional, por sua vez, passará de 114,79 reais para 111,21 reais no aeroporto do Rio de Janeiro e de 114,28 reais para 110,87 reais em Minas Gerais.

Os valores, no caso dos voos ao exterior, incluem o Adicional do Fundo Nacional de Aviação Civil (FNAC) de 57,47 reais, conforme estabelecido por portaria da Anac de 1999.

Os tetos das tarifas de embarque e conexão de passageiros e de pouso e permanência de aeronaves foram reajustados em 3,16% para o Galeão, e em 3,52% para Confins. Os valores máximos para armazenagem de cargas de ambos os aeroportos foram corrigidos em 2,76%.