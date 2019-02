Anac faz hoje redistribuição de slots em Congonhas

Por AE

São Paulo – A Agência Nacional de Aviação Civil (Anac) irá sortear nesta quarta-feira, a partir das 14h, 227 horários de pousos e decolagens – chamados slots – do Aeroporto de Congonhas (SP) para voos domésticos nos fins de semana. Do total, 125 correspondem a horários de chegada e partida nos sábados, e os 102 restantes nos domingos.

Esses slots correspondem a horários ociosos em Congonhas, sendo que 10 deles foram devolvidos pela empresa NHT. As companhias aéreas habilitadas serão sorteadas para a formação de uma lista. Seguindo essa colocação, cada empresa escolherá um horário por vez, em sistema de rodízio, até que todos os slots sejam distribuídos.

No último sorteio de distribuição de horários em Congonhas, no dia 8 de março, 202 dos 355 slots disponíveis foram distribuídos. A Gol ficou com 56 horários; TAM com 54; Avianca e NHT com 28 cada, Webjet com 18 e Azul com 8 slots.