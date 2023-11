Americanas teve prejuízo de R$ 6,2 bi em 2021 e de R$ 12,9 bi em 2022

A divulgação dos balanços ocorreu 11 meses após o escândalo da Americanas vir à tona. Em janeiro deste ano, a Americanas afirmou, via seu presidente na época, Sérgio Rial, que havia “inconsistências contábeis” nas contas da companhia, gerando um rombo de 20 bilhões de reais. Dias depois, a Americanas entrou com pedido de recuperação judicial e tem dívidas estimadas em 42,5 bilhões de reais. Em junho, a empresa reconheceu o episódio como fraude e, na última segunda-feira, afirmou se tratar de “fraude sofisticada”.

No balanço divulgado nessa quinta, a companhia afirma que o prejuízo de 2022 se deve a “fraco desempenho operacional, elevada despesa financeira e relevantes lançamentos extraordinários”. A Americanas também revisou o resultado operacional medido pelo lucro antes de juros, impostos, depreciação e amortização (Ebitda) de 2021 de 2,3 bilhões de reais positivos para 1,8 bilhão de reais negativo. O Ebitda de 2022 ficou negativo em 6,2 bilhões de reais.

A companhia ainda divulgou projeções para 2025 levando em conta uma eventual aprovação do plano de recuperação judicial atualmente sendo negociado com os principais credores da empresa. Segundo a Americanas, a expectativa é de Ebitda de mais de 2,2 bilhões de reais em 2025, com uma alavancagem medida pela relação dívida líquida/Ebitda de menos de 0,75 vez.