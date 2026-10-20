Americanas perde R$ 9,6 bilhões em valor de mercado com fraude e RJ

A Americanas perdeu 9,63 bilhões de reais em valor de mercado desde o anúncio da fraude contábil que revelou um rombo de 54,2 bilhões de reais na companhia. Os dados são de um levantamento realizado por Einar Rivero, CEO da Elos Ayta Consultoria, e enviado a VEJA Negócios nesta terça-feira, 20.

Na segunda-feira, 19, a Americanas anunciou que a 4ª Vara Empresarial da Comarca da Capital do Estado do Rio de Janeiro determinou o encerramento de sua recuperação judicial (RJ).

A companhia foi vítima de uma fraude contábil de 54,2 bilhões de reais e recorreu à recuperação judicial para reestruturar suas finanças. Segundo a decisão judicial, foram cumpridas todas as obrigações previstas no plano de recuperação judicial com vencimento no prazo de até dois anos.

De acordo com o levantamento de Rivero, a Americanas valia 10,83 bilhões de reais em 11 de janeiro de 2023, quando anunciou a fraude contábil. No fechamento do pregão da última segunda-feira, 19, o valor de mercado havia caído para 1,19 bilhão de reais. A diferença representa uma perda de 9,63 bilhões de reais em três anos, equivalente a cerca de 89% do valor de mercado registrado na época.

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O encerramento da recuperação judicial ocorre após a execução de um plano de reestruturação financeira que incluiu a conversão de até 12 bilhões de reais em dívidas com bancos credores em participação acionária na companhia. A operação integrou o plano aprovado pelos credores em dezembro de 2023 e homologado pela Justiça em fevereiro de 2024.

O acordo também contemplou um aporte de 12 bilhões de reais dos acionistas de referência — Jorge Paulo Lemann, Marcel Telles e Carlos Alberto Sicupira —, além de outras medidas para reorganizar o passivo da varejista.

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Com o fim da recuperação judicial, a Americanas passa a ter como desafio recuperar o desempenho operacional e ampliar a rentabilidade, buscando voltar a gerar resultados para seus acionistas.