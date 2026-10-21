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American Airlines conclui investimento na Azul com aumento de capital milionário

Azul realizou um aumento de capital de R$ 512,8 milhões; veja os detalhes

Bruno AndradePor Bruno Andrade Materia seguir SEGUIR Materia seguir SEGUINDO 21 out 2026, 07h32
Avião da Azul
Com a emissão, a Azul passou a ter 400,8 milhões de ações ordinárias em circulação (Divulgação/Divulgação)
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A Azul anunciou nesta terça-feira, 20, um aumento de capital de 512,8 milhões de reais após a American Airlines exercer a totalidade dos bônus de subscrição de ações ordinárias que detinha na companhia aérea. A operação também contou com o exercício de bônus por outros investidores.

Em fato relevante, a Azul informou que recebeu, em 19 de outubro, a notificação da American Airlines sobre o exercício dos bônus das séries 1 e 4. Ao todo, a companhia emitiu 31,8 milhões de ações ordinárias em decorrência da operação realizada pela empresa americana e outras 432,5 mil ações relacionadas aos bônus exercidos pelos demais investidores.

Com a emissão, a Azul passou a ter 400,8 milhões de ações ordinárias em circulação.

O exercício dos bônus também provocou mudanças no conselho de administração da companhia. Conforme previsto em comunicado divulgado em fevereiro, John Peter Rodgerson renunciou aos cargos de membro efetivo do conselho e do Comitê Estratégico. Ele permanece, porém, como diretor-presidente da Azul.

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Com a saída de Rodgerson das duas instâncias, seu suplente, Jeff Ogar, assumiu as posições de membro efetivo do conselho de administração e do Comitê Estratégico. Rodgerson, no entanto, continua exercendo a função de CEO.

As ações emitidas em decorrência do exercício dos bônus pela American Airlines foram entregues nesta terça-feira no ambiente escritural. A companhia americana informou que fará o depósito dos papéis no programa de recibos de ações negociados no exterior (ADRs) da Azul. Já as ações referentes aos bônus exercidos por outros investidores na B3 serão entregues em até três dias úteis.

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