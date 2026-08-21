Ambipar reconhece como credora empresa criada após pedido de recuperação judicial

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Um caso inusitado na recuperação judicial da Ambipar: a Nexora, empresa criada apenas oito dias após o pedido de RJ e liderada por um ex-CEO da Ambipar, foi reconhecida como credora de 164 milhões de reais. Ela pode receber antecipadamente, enquanto outros credores comuns esperam até 2040 e com perdas. Entenda a situação.

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No complicado processo de recuperação judicial da empresa de gestão ambiental Ambipar, chama a atenção o caso da Nexora. Criada apenas oito dias depois do pedido de RJ, a companhia foi reconhecida como credora de 164 milhões de reais, embora sequer existisse na data usada para definir os créditos. A Nexora é comandada por Claudinei Elias, ex-CEO da vertical ESG da Ambipar.

A Nexora poderá receber os valores antecipadamente porque o plano da Ambipar oferece condições melhores aos credores considerados estratégicos e que desistirem de ações judiciais. Já os credores comuns poderão perder 90% do valor a receber, com os primeiros pagamentos previstos apenas para 2040. Procurada por VEJA, a Ambipar não quis se manifestar.